Dansk kendispar venter barn

Smilene er store hos den 28-årige model Ulrikke Toft Simonsen og den 31-årige musiker Brian Siva - bedre kendt som 'Lord Siva'.

Parret venter nemlig deres første barn.

'Vi er meget ydmyge og glade over at kunne fortælle, at vi skal have en lille pige', afslører Ulrikke Toft Simonsen på sin Instagram-profil sammen med et fint billede af den voksende mave.

Lord Siva og Ulrikke Toft Simonsen til Zulu Awards 2020. Foto: Anthon Unger

Ulrikke Toft Simonsen og Brian Siva mødte hinanden tilbage i 2013 i et kælderstudie i Aarhus. Det tog dog tre års venskab, før de to officielt blev kærester.

I februar sidste år blev kendisparret forlovet.

Ulrikke Toft Simonsen er datter af Renée Toft Simonsen. Her ses familien til Renée Toft Simonsen og Thomas Helmigs bryllup tilbage i 2000. Fra venstre : Jens Kristian og Ulrikke (brudens børn), Nicholas (brudens gudbarn), Ida Marie (gommens barn) samt parrets fælles søn Hugo, der sidder godt på fars arm. Foto: Viggo Landau

Lord Siva står blandt andet bag hitnumrene 'Paris' og 'Oh My God', som han har lavet i samarbejde med den københavnerbaserede producer William Asingh - også kendt som Vera.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar parret.