Dansk komiker afslører stor nyhed

Thomas Warberg fortæller, at han skal være far

2023 bliver et spændende og anderledes år for Thomas Warberg.

Den 37-årige komiker afslører nemlig, at han skal være far i det nye år.

Det gør Thomas Warberg i ALT for damernes podcast, ’Tungdom’.

- Min søde kæreste er gravid. Det er dejligt og fantastisk, siger han i podcasten.

Thomas Warberg danner par med kæresten Julie, som komikeren bor sammen med i København. Snart kan de altså kalde sig for forældre for første gang.

Ny kæreste

Tilbage i september til Zulu Comedy Galla kunne Thomas Warberg fortælle til Ekstra Bladet, at han havde fået en ny kæreste.

- Du har for nylig sat din lejlighed til salg, Thomas. Er det, fordi du skal flytte sammen med en kæreste?

- Nej, hun bor der allerede. Vi har bare fundet en federe lejlighed, sagde han og fortsatte:

- Ja, det er spændende i et lorte marked, så nu må vi se.

Ved Zulu Comedy Galla afslørede Thomas Warberg også, at der var tale om kæresten Julie, som han altså er sammen med i dag.

Den danske komiker har tidligere været sammen med kæresten Amalie, men i 2021 kunne Thomas Warberg bekræfte over for Ekstra Bladet, at kærligheden var brast mellem dem.

Griner hele vejen til banken: Så rige er de