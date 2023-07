Dansk komiker er blevet far for første gang

Der er dømt babylykke hos komiker og tv-vært Mark le Fêvre, der er blevet far for første gang.

Det deler han på sin Instagram, hvor han står med den nyfødte, kæresten Sidsel Fisker Buhl Jørgensen og deres to hunde.

Til billedet skriver den glade komiker: 'Jeg er blevet far! Vi er blevet forældre. Det hele er pisse fedt.'

Ekstra Bladet forsøger at få en uddybende kommentar fra den nye far.

Huskøb

Mark le Fêvre købte i 2020 et hus med kæresten for at fejre, at han var kommet godt ud på den anden side efter sin operation, hvor komikeren fik fjernet et modermærke i baghovedet, som viste tegn på kræft.

- Det er et spring, jeg har haft lyst til at tage med min kæreste i lang tid, men det er jo også et meget stort spring - især økonomisk, sagde Mark le Fêvre i den forbindelse til Ekstra Bladet.

- Men det var lidt et wakeupcall. Jeg klarede jo heldigvis frisag, men det med lige at have frygten inde at vende. Det er en kliché, men man bliver bare lidt mere opmærksom på, at man ikke ved, om det hele slutter i morgen, fortsatte komikeren.