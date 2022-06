Dansk komiker gift: Helt magisk

Bryllupsklokkerne ringede i weekenden, hvor Tobias Dybvad og hans kæreste gennem fire og et halvt år, Marie, havde inviteret til bryllup.

Lørdag sagde parret nemlig ja til hinanden foran venner og familie. Det bekræfter de over for Ekstra Bladet.

'Vi havde en fuldstændig vidunderlig dag med de bedste mennesker, vi kender, i de smukkeste omgivelser,' skriver det nygifte ægtepar i en mail, der fortsætter:

'Det er en helt særlig lykkefølelse, der ikke rigtig kan sammenlignes med noget andet. Helt magisk. Vi rider stadig på bølgen, og det kommer til at tage lang tid at komme ned på jorden.'

I forbindelse med brylluppet har de to kombineret hinandens efternavne, så de nu er familien Stegger Dybvad.

Det nygifte par med deres lige knap treårige søn, Charley. Foto: Rudy Murphy

Tobias og Marie mødte hinanden på datingappen happn i efteråret 2017 - kort inden komikeren tog på turné med sit show, der især omhandlede hans udfordringer med at finde den store kærlighed.

Forholdet blomstrede, og året efter stod parret frem sammen på den røde løber til Zulu Comedy Galla, hvor de også kunne fortælle Ekstra Bladet, at de havde købt hus sammen.

- Er det ikke fantastisk? Showet har jo sådan udviklet sig. For jeg startede med at lave showet som single, og nu har jeg en kæreste. Så missionen lykkedes til slut, lød det med et grin fra Tobias Dybvad dengang.

Forlovet på Maui

Få måneder senere - helt præcis anden juledag 2018 - gik komikeren på knæ for kæresten under en ferie til Maui, og hun sagde ja.

Efter tre og et halv år som forlovede gjorde parret altså i weekenden endelig alvor af sagerne og blev gift foran venner og familie - og deres søn, Charley, som fylder tre år i næste uge.

Herunder kan du se øjeblikket, hvor parret for første gang stod frem på den røde løber: