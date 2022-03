Dansk komiker skal giftes: - Vi græd begge

Dan Andersen skal giftes med kæresten gennem tre og et halvt år, Cille. Det skriver han på Instagram.

'Mit livs kærlighed, der har flyttet mig steder hen, jeg ikke troede var muligt. Hende, der altid støtter mig og bakker op om mine tåbelige projekter og skøre ideer. Hende, der rummer al min angst og uro og sære tendenser og formår at skabe tryghed og stabilitet. Hende, der altid får mig til at grine og skaber eventyr og spænding. Hun har sagt ja til, at gøre det resten af livet,' skriver han.

Til Ekstra Bladet fortæller 42-årige Dan Andersen, at det skete onsdag i sidste uge. Dagen inden havde en lang række danskere valgt at blive gift og forlovet på grund af datoen 22.02.2022.

- Jeg gjorde det dagen efter, for jeg tænkte, at det måske kunne noget andet, hvis man så gjorde det den 23., griner komikeren og fortæller, hvordan det foregik:

- Vi var på et hotelophold med en middag, som lå lige ud til det sted, vi var på vores første date. Og så var det egentlig bare en lille overraskelse på en hygge-onsdag lidt væk fra det hele, fordi vi lige trængte til at komme lidt væk. Hun forventede jo heller ikke så meget, fordi det bare lige var en onsdag.

Begge græd

Frieriet var en glædelig oplevelse på den ellers almindelige hygge-onsdag.

- Hun blev rigtig glad. Det tog lige lidt tid, før hun fattede det. Man har jo lige en lille tale, og hun blev ved med at afbryde mig. Det var ret sjovt, da hun så fandt ud af, hvad der skete. Vi græd lidt begge to, og hun sagde, at det ville hun rigtig gerne. Det var meget rørende, siger komikeren, der var noget nervøs op til.

- Der var jo mange ting, der helst skulle gå op, og hun skulle ikke opdage det. Jeg var i kontakt med hotellet og ville gerne have, at der var lidt rosenblade på værelset, og de havde sat nogle flasker Prosecco op. Og da vi dagen efter kom hjem og skulle hente vores lille hund, der var blevet passet, så stod vores familier der. Så der var lidt planlægning, og der var meget på spil.

- Så var det jo meget godt, at hun sagde ja ...

- Ja, men ellers var det også meget fint at have samlet en masse mennesker, der så kunne hjælpe med at flytte. Jeg havde tænkt alle scenarier igennem, griner han.

Mere sjovt end fint

Parret har endnu ikke styr på, hvornår brylluppet skal finde sted.

I første omgang nyder de forlovelsen, og så kommer det også an på, om coronavirussen helt har sluppet taget i det danske samfund.

Én ting står dog klart: det skal være mere sjovt end fint.

- Vi har det sådan med alle de bryllupper, vi har været til, at jo finere, jo kedeligere. Vi vil hellere bare have, at alle har det sjovt og danser til langt ud til natten. Det handler jo om, hvordan man gerne vil fejre det. Der er ingen af os, der synes, det er sjovt at sidde på et slot. Vi vil bare hellere finde et forsamlingshus, hvor vi kan skrue lidt op for musikken, siger Dan Andersen.

Komikeren kan 18. marts opleves som vært på årets Reality Awards. Det er anden gang, han går på scenen til den rolle.