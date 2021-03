Dansk komiker undskylder: Sendte uønskede penisbilleder til kvinder

I et nyt program på TV 2 fortæller komiker Alex Thelander ærligt om sin pornoafhængighed, og hvilke ubehagelige konsekvenser afhængigheden fik for en række kvinder

Mellem 40 og 50 intime og uønskede nøgenbilleder.

Det er, hvad komiker Alex Thelander i sit liv har sendt til en række kvinder i sin omgangskreds.

Komikeren, der blandt andet stod på scenen til Zulu Comedy Galla i 2011 som et af de tre nye håb, og som flere gange har optrådt på Comedy Zoo, fortæller i et nyt program på TV 2 Play om et heftigt pornomisbrug, som har plaget ham i mange år.

I programmet, der hedder 'Alex undskylder', indrømmer komikeren i den forlængelse at have sendt en lang række uønskede såkaldte 'dick picks' (billeder af sin penis, red.).

Ifølge ham har han gjort det som led i et regulært pornomisbrug, han har lidt af i mange år.

I programmet fortæller han ærligt, at han allerede som 11- eller 12-årig begyndte at se porno. Faktisk var han allerede her med egne ord så afhængig af det, at han satte et vækkeur til klokken et om natten, så han kunne stå op og se porno.

Med tiden blev den porno, han så, mere og mere hardcore, og det udviklede sig siden til, at han sendte uønskede seksuelle billeder til kvinder.

Virker helt skørt

Ifølge ham gjorde han det, fordi der med tiden skulle mere og mere til, før han følte sig tilfredsstillet.

- Man ville ikke blotte sig over for en anden i virkeligheden nogensinde. Det virker helt skørt. Bagefter kunne jeg godt se, at det var fuldstændig vanvittigt, men rusen og spændingen havde opbygget sig, og så fik jeg tunnelsyn, fortæller han i 'Alex undskylder'.

Samtidig erkender han, at han til sidst ikke tænkte på modtageren - kvinden - i den anden ende.

- Bagefter kan jeg godt se, at det er utroligt grænseoverskridende og ubehageligt, og at jeg tager min afhængighed og mit problem og påfører det andre mennesker, der ikke har bedt om at være med i min lille seksuelle verden, siger Alex Thelander i programmet.

Det har han nu besluttet sig for at sige undskyld for, og derfor har han valgt at fortælle sin historie i programmet.

- Jeg vil gerne sige undskyld for at sende nogle billeder, der var uopfordrede. Du havde ikke bedt om det, og der var ingen aftale om det og intet, der lagde op til det. Jeg vil gerne sige undskyld for at have krænket din blufærdighed, siger han til kvinden Sofie-Amalie Hasle, som han ringer til på Facetime, og som er én af de kvinder, som han har sendt uønskede seksuelle billeder.

I dag har Thelander lagt pornoen bag sig og har været 'clean' i 45 dage, fortæller han i programmet, som du kan se på TV 2 Play.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Alex Thelander, men det har i skrivende stund ikke været muligt.