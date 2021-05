Dansk komikerpar satser stort

Komikerparret Ane Høgsberg og Lasse Madsen, der begge storhitter på Instagram, drømmer om at udvide deres imperium.

Selvom det kun er et halvt år siden, at parret blev forældre for første gang, står tiden ikke stille. Tværtimod.

Nu skal de ikke længere kun dele sjove videoer på de sociale medier. Det fortæller parret til Ekstra Bladet forud for premieren på 'Marco effekten'.

- Vi går og fifler med, at vi skal lave en bog. Helt på tegnebrættet har vi også overvejet at lave en familiepodcast, siger Lasse Madsen.

- Vi bruger meget energi på bogen. Vi har lagt et pres på os selv, fordi vi gerne vil have, at den skal være sjov. Det er noget andet at være sjov på skrift. Vi prøver at udvide imperiet, tilføjer Ane Høgsberg.

Takker nej til familieprogram

Over for Ekstra Bladet fortæller parret, at de op til flere gange er blevet tilbudt at få deres eget familieprogram.

Men det har parret valgt at takke nej til.

De ønsker nemlig selv at styre slagets gang.

- Det, der er vigtigt for os, er at lave noget, vi begge synes er helt vildt sjovt. Vi er ikke klassiske influencers, og sige ja til et familieprogram, ville være at gå i mod det, vi selv kan lide, siger Ane Høgsberg.

- Vi har gang i mange projekter. Det vil være nemt for os at lave en podcast. Vi vil gerne kunne styre det selv og udkomme på vores egen platform. Der er mange, der synes, at vi er sjove sammen, siger Lasse Madsen.