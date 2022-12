Dansk-kroater vinder filmpris ved europæisk uddeling

Den dansk-kroatiske skuespiller Zlatko Burić vinder lørdag aften prisen for Bedste Europæiske Skuespiller ved European Film Awards for sin rolle i den svenske film 'Triangle of Sadness'.

I Danmark er han blandt andet kendt fra filmen 'Pusher' fra 1996 og tv-serien 'Taxa'.

'Triangle of Sadness' er lørdagens store vinder. Filmens svenske instruktør Ruben Östlund har vundet prisen for bedste film, bedste instruktør og bedste manuskript.

I alle tre kategorier slog den den danske Oscar-indstilling 'Holy Spider'.

'Holy Spider' er baseret på en virkelig historie om en seriemorder i den hellige iranske by Mashhad.

'Triangle of Sadness' er Ruben Östlunds første film på engelsk. Filmen havde verdenspremiere på filmfestivalen i Cannes og vandt den prestigefyldte hovedpris Guldpalmen.

Filmen har blandt andet også den danske skuespillerinde Vicki Berlin på rollelisten.

Den danske skuespiller Elliott Crosset Hove var også nomineret som bedste mandlige skuespiller for sin rolle i 'Vanskabte Land'. Men han måtte se sig slået af Zlatko Burić.

Danske Simon Lereng Wilmonts film 'A House Made of Splinters' var nomineret som bedste europæiske dokumentar. Men den blev slået af dokumentaren 'Mariupolis 2'.

'Mariupolis 2' skildrer livet i den ukrainske by Mariupol under krigen i Ukraine. Ifølge mediet The Economist blev filmens litauiske instruktør, Mantas Kvedaravicius, dræbt imens han arbejdede i Ukraine.

European Film Awards afholdes én gang om året og blev etableret i 1988.

Statuetterne uddeles af European Film Academy, der er en sammenslutning af europæiske filmskabere og -professionelle.

Det er en af de mest prestigefyldte europæiske filmpriser.

Årets prisuddeling holdes i Reykjavik i Island.