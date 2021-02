Dansk mediepar er blevet forældre igen

Den kendte journalist Martin Krasnik, chefredaktør på Weekendavisen, kan nu kalde sig for far til fem.

Hans hustru, TV2 News-vært Anna Ingrisch, har nemlig født parrets tredje fælles barn.

Det afslører hun på Instagram.

'Den største af storebrødrene og den mindste af lillesøstrene,' skriver hun til billedet, som hun har delt.

Over for Ekstra Bladet bekræfter tv-værten også de glædelige nyheder.

'Det er dejligt, og vi er allesammen meget glade,' skriver Anna Ingrisch i en mail, hvor hun fortæller, at fødslen skete for en uge siden.

På rette vej med fem børn

Sammen har parret i forvejen tvillinger, mens Martin Krasnik har to større børn fra et tidligere ægteskab.

Anna Ingrisch bekræftede familieforøgelsen over for Se og Hør i august og tilføjede, at der denne gang var en enkelt på vej.

- Jeg er jo vant til at få børn to ad gangen: først mine to elskede bonusbørn, som jeg jo fik på én gang, da jeg mødte min mand, så tvillingerne - og nu så blot en enkelt nummer fem. Det bliver sjovt og uvant, sagde hun til ugebladet dengang.

Også over for Ekstra Bladet bekræftede Anna Ingrisch den glædelige nyhed.

'Vi er glade! Vi har altid drømt om et sted mellem tre og 16 børn, så vi føler vi med nummer fem er på rette vej', skrev hun dengang i en mail.

Martin Krasnik og Anna Ingrisch er blevet forældre til deres tredje barn. (Arkivfoto) Foto: Malene Anthony Nielsen/Ritzau Scanpix

32-årige Anna Ingrisch og 49-årige Martin Krasnik blev gift, kort inden hun nedkom med parrets tvillinger - en søn og en datter - i 2017.

Parret mødte hinanden, da hun var 24 år gammel, og han lige var kommet ud af et længere forhold og havde to børn.

I et interview med magasinet ALT for damerne kaldte Anna Ingrisch valget om at følge hjertet sit livs største beslutning.

Hun fortalte, at det var 'totalt uden for den gængse fortælling om, hvordan det er at være i starten af 20'erne'.

- Man skal også være rimelig hardcore for at kaste sig ud i det, for man kommer til lægge øre til rigtig meget, når man som ung kvinde forelsker sig i en, der er så meget ældre end én, sagde hun i interviewet.

- Man kan argumentere for, at kærlighed ikke er en beslutning, men det er det jo, og jeg valgte det heldigvis til. Jeg elsker både ham, vores liv sammen og alle ungerne. Så jeg er glad for min beslutning. At jeg turde gå med kærligheden, lød det fra hende til ALT for damerne.