Dansk model er blevet mor

Der er dømt babylykke for modellen Simona Popovic, der nu har født sit første barn.

På sin Instagram deler hun et billede af barnet Luka med teksten 'Du er alt', hvori hun også afslører, at han ankom 20. juni.

Faren til barnet er restaurantør og barejer Milan Damjanovic, der er direktør i Flavour Bastards og ejer af Lulu.

Lykønskningerne strømmer ind fra nær og fjern, og blandt andet kokken Umut Sakarya skriver 'Stort tillykke' efterfulgt af en hjerte-emoji.

Tidligere har modellen dannet par med ekspolitikeren Manu Sareen, men efter få måneder måtte de erkende, at de ikke kunne fortsætte forholdet.

Forklaringen var, at Simona gerne ville have børn, men Manu Sareen ikke havde lyst til at være far igen.