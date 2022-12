Dansk model gravid

1. januar blev året skudt trist i gang for modellen Simona Popovic og ekspolitikeren Manu Sareen, der efter få måneder som kærester kunne meddele, at de var gået fra hinanden igen.

Årsagen var, at Simona Popovic gerne ville have børn, og at Manu Sareen omvendt var færdig med at sætte flere unger i verden.

'Simona vil naturligvis gerne have børn, og det kan jeg sagtens forstå, og jeg har fået dem jeg skulle have,' skrev faderen til fire dengang til Ekstra Bladet.

Men man må sige, at året slutter bedre, end det startede for Simona Popovic, der på sin Instagram-profil nu deler et billede af sin voksende mave.

Faren til barnet er restaurantør og barejer Milan Damjanovic, der er direktør i Flavour Bastards og ejer af Lulu.

Beskrivelsen under billeder er holdt ultrakort og består blot i en simpel e-moji, der forestiller en lille babyengel.

I kommentarfeltet bliver parret lykønsket af blandt andre 'Paradise'-værten Olivia Salo, der skriver 'Kæmpe tillykke, smukke!!', mens musikeren Wafande skriver 'Woooow stort tillykke'.