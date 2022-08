Dansk model sagsøger amerikanske stripklubber

Den danske model Masha Lund har sammen med flere andre modeller sagsøgt en stripklub for at bruge deres billeder i reklamer. Og det er ikke første gang - faktisk har hun ført op mod 100 sager, fortæller hun

'Er du begyndt at strippe?'

Den slags spørgsmål skulle den danske model Masha Lund pludselig høre fra sine venner og bekendte, efter en stripklub havde brugt hendes billede ulovligt til at reklamere for deres virksomhed.

For det er hun ikke. Begyndt at strippe, altså.

Men alligevel brugte stripklubben The Trophy Club i South Carolina hende og flere andre modellers billeder til at lokke kunderne ind i biksen. Det har nu ført til et søgsmål mellem fire modeller og stripklubben.

De fire modeller er Kim Cozzens, Lucy Pinder, Joanna Krupa og altså danske Masha Lund, som til dagligt bor i USA og har gjort det i mange år. Derfor var hun også en af de kvindelige hovedpersoner i tv-serien 'Danske Hollywoodfruer'.

Retsdokumenterne, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, er indgivet 2. august ved District Court of South Carolina, men det er langt fra den første sag, Masha Lund har ført mod en stripklub.

Masha Lund er halvt russisk på sin mors side og halvt dansk på sin fars side og taler flydende dansk, russisk og engelsk. Foto: Privat

Annonce:

Mange retssager

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet fanger den 41-årige model på telefonen fra Los Angeles.

- Det startede allerede for ti år siden. En anden model rakte ud til mig og fortalte, at et stort firmas advokat havde lagt mærke til de her sager med kendte modeller som Joanna Krupa og Carmen Electra.

- Så jeg rakte ud til advokaten og sagde, at folk har brugt mine billeder på forskellige sociale medier og forskellige stripklubber, og så begyndte vi at føre retssager mod dem. Det har vi gjort siden dengang, lige nu har jeg nok omkring fem sager i gang.

- Så der har været mange sager gennem det sidste årti?

- Mange, mange. Jeg ved ikke engang, hvor mange nu - sikkert 100. Jeg er stoppet med at tælle.

- Når vi vinder sager, får jeg penge, så det er den gode side af det. Men jeg ville hellere undgå at have mit ansigt på stripklubber, fordi det er skadeligt for mit ry.

Masha Lund er i Danmark måske bedst kendt for sin medvirken i sæson to og tre af 'Danske Hollywoodfruer' på TV3. Foto: Privat

- Hvad tænkte du, da du hørte om det første gang?

Annonce:

- Jeg blev nervøs for, at folk rent faktisk troede, jeg arbejdede på en stripklub. At det var ægte. Det ville åbenlyst ikke være godt for mig.

- Hvordan fik det dig til at føle?

- Du føler, at nogen stjæler din identitet, og du kan få et meget dårligt ry. Uden overhovedet at vide det, kan du miste jobs på baggrund af det, for mange vil ikke spørge ind til det. Hvis der er et billede af dig på en stripklub, betyder det jo nok, at du er stripper.

- Hvilke billeder bruger de?

- Det er alle mulige billeder. Advokaten gennemgår billederne og spørger, 'er det dig?', fordi nogle gange kan modellerne se ret ens ud. Du ved, blond og med store bryster, siger Masha Lund med et grin.

Bruger undertøjsbilleder

Det er særligt billeder fra Masha Lunds fortid, der bliver brugt ulovligt.

- Jeg plejede at arbejde for firmaet Dreamgirl, og vi skød mange billeder i lingeri og halloween-kostumer. Så de bruger hvad som helst, der ser sexet ud.

Annonce:

- Hvis det for eksempel er Sankt Patricks Day, så finder de et billede af mig i et kostume. Nogle af billederne er så gamle, at jeg ikke engang kan huske, jeg har fået dem taget. Jeg ved ikke engang, hvor de finder dem. De er måske gået langt tilbage på Google.

- Vinder I typisk sagerne?

- Ja, de fleste af dem. Jeg tror faktisk, det stort set er dem alle. Fordi hvad kan de sige? De har jo stjålet billederne.

- De spurgte på et retsmøde, 'hvorfor er det så vigtigt? Du har jo været i Playboy'. Men det kan ikke sammenlignes - jeg var frivilligt med i Playboy, det var 'Celebrity Playboy', og det er noget andet. Jeg var ikke på en snusket stripklub uden tilladelse.

- Det retsmøde var ret hårdt, og jeg græd faktisk bagefter. Fordi de gik ret hårdt til mig.

Selvom hun har boet i USA i over tyve år, så er Masha Lund født i Danmark. Hun er 41 år. Foto: Privat

- Hvor meget får I ud af at køre sagerne? Er det mange penge?

- Ja, altså det er flere tusinde dollars. Men det kommer an på, hvor stor en stripklub det er, og om der er et stort firma bag. Og det kommer også an på, hvordan de brugte billederne, og hvor mange modeller de har udnyttet.

Annonce:

- Nogle gange er det et lavere beløb. Hvis jeg skal være ærlig, har jeg mistet overblikket, fordi der bare kommer penge ind engang imellem. Jeg er ikke så god til at tjekke min bankkonto, siger Masha Lund.

Det er billeder som nedenstående, stripklubber typisk stjæler uden Masha Lunds tilladelse.

Du kan se alle de forbudte billeder og læse om Masha Lunds karriere lige her.