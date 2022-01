Dansk møbeldesigner er død

Den danske møbelarkitekt Jørgen Bækmark er død.

Det oplyser FDB Møbler i en pressemeddelelse på vegne af familien.

Møbelarkitekten, der er død efter kort tids sygdom, blev 92 år.

Jørgen Bækmark, der blev født i 1929, står bag flere ikoniske danske møbler. Fra 1958 og ni år frem var han tegnestueleder af FDB Møbler, hvor han var med til at gøre designmøbler tilgængelige for menigmand.

'Meget taknemmelig'

Et af Jørgen Bækmarks mest populære designs er stolen J82, som han designede for FDB Møbler i 1960'erne.

- Når man laver møbler, skal man egentlig tage hensyn til produktionsmuligheder, efterspørgsel og pris. Men af og til så jeg bort fra økonomien. Så tegnede jeg noget, jeg godt kunne lide at se på og sidde i, har Jørgen Bækmark tidligere sagt om sit kendte design.

- Da jeg tegnede de møbler for 50 år siden, havde jeg aldrig drømt om, at de ville blive så populære og oven i købet blive sat i produktion igen. Den anerkendelse er jeg meget taknemmelig for, sagde han videre.

Bækmark uddannede sig som møbelsnedker i 1950 og tog efterfølgende en uddannelse på Kunsthåndværkerskolen og Kunstakademiets Møbelskole.