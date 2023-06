Dansk musiker dømt for dokumentfalsk

En 30-årig musiker blev fredag dømt i en sag, hvor hun var tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk. Sagen handlede om et falsk handicapparkeringsskilt

Der var fredag formiddag afsat to timer til at få afgjort den næsten tre år gamle sag, hvor en dansk musiker var tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk.

Sagen drejede sig om et falsk handicapskilt, der i oktober 2020 blev fundet i den bil, hun havde lånt af sine svigerforældre – en forbrydelse, der rent juridisk betegnes som dokumentfalsk og bedrageri, og musikeren var altså tiltalt for begge ting.

Kort efter klokken 12 faldt dommen, som lyder på 40 dages ubetinget fængsel til den kendte musiker.

Forsvarer for tiltalte, Nima Nabipour, besluttede på stedet at anke dommen til landsretten, hvor han vil gå efter at få sin klient frifundet.

Annonce:

Blev udskudt

Da sagen i marts var for retten første gang, blev den udskudt – både fordi der var tvivl om, hvorvidt politiets afhøringsrapport kunne bruges, og fordi et vidne udeblev. Det skabte en del uro og kaos omkring sagen og fik dommer Gitte Cordes til at udskyde retssagen.

Fredag var der indkaldt tre vidner i sagen. Parkeringsvagten, der tilbage i 2020 anmeldte det falske handicapskilt, tiltaltes kæreste, der dog endte med ikke at vidne, da det kunne skade ham selv eller hans nærmeste, samt den betjent, der talte med tiltalte og hendes kæreste om sagen.

Under fredagens retsmøde kom det frem, at den bil som tiltalte havde lånt af sine svigerforældre, den havde hun lånt videre til sin far, der rent faktisk har et ægte handicapskilt.

For at beskytte sin PTSD-ramte far, og fordi hun ikke kendte konsekvensen af det, skrev den 30-årige under på politiets konfiskationserklæring, da de gjorde hende bekendt med sagen og beslaglagde skiltet.

Forsvareren havde af hensyn til den tiltaltes fars situation valgt ikke at indkalde ham, og anklageren har – til trods for at farens billede var på skiltet – heller ikke valgt at indkalde ham.

Ikke enige

I sin procedure argumenterede forsvareren for, at det derfor ikke kunne bevises, at hans klient havde placeret skiltet i bilen – men tiltaltes forklaring blev ikke fundet troværdig, da der skulle afsiges dom.

Dommeren - retsformanden - ville frifinde tiltalte, mens de to domsmænd gik efter en dom. Flertallet vandt, og tiltalte blev altså idømt 40 dages betinget fængsel.