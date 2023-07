Dansk musiker efter anke: Taler ud om dom for dokumentfalsk

Ihan Haydar er 'ked af', at sagen har taget så mange af retssystemets ressourcer, efter at hun endte som tiltalt for fusk med et handicapkort. Hun blev idømt 40 dages betinget fængsel i juni, men går efter frifindelse i landsretten

Det har været noget af et 2023 hidtil for musiker og trommeslager Ihan Haydar, som de fleste kender fra popgruppen L.I.G.A. og senest for Melodi Grand Prix-sejren som del af pigegruppen Reddi i fjor.

Tirsdag kunne hun således overfor Ekstra Bladet berette, at hun er gravid og fem måneder henne med sit første barn.

Men det er ikke den eneste opsigtsvækkende begivenhed, hun har været ude for i det forgangne halve år.

Den sprælske 30-årige popstjerne blev i begyndelsen af juni således kendt skyldig og dømt i en sag, hvor hun var tiltalt for bedrageri og dokumentfalsk.

Sagen handlede om et falsk handicapparkeringsskilt, der i oktober 2020 blev fundet i den bil, Ihan Haydar havde lånt af sine svigerforældre – en forbrydelse, der rent juridisk betegnes som dokumentfalsk og bedrageri, og musikeren var altså tiltalt for begge ting.

Dommen lød på 40 dages betinget fængsel til den kendte musiker, hvis forsvarer, Nima Nabipour, på stedet sammen med sin klient straks besluttede at anke dommen til landsretten, hvor de vil gå efter frifindelse.

'Selvfølgelig lidt hårdt'

Hidtil har Ihan Haydar ikke rigtig udtalt sig om sagen, men overfor Ekstra Bladet sætter hun her i bakspejlet, mens man venter på ankesagen, gerne et par ord på.

- Det var selvfølgelig lidt hårdt. Men vi har anket sagen, så vi skal ind igen. Sagen er ikke slut endnu. Der går lige lidt tid, før det slutter.

- Hvorfor har du anket? Fordi du mener, du er uskyldig, eller fordi du mener, at dommen var forkert?

- Altså, jeg ER uskyldig, og dommen ER forkert. Så derfor skal vi ind og rette op på det.

- Må jeg spørge, hvordan du er uskyldig? Har du ikke brugt det handicapkort?

- Nej. Altså, min far havde fødselsdag den dag, og han havde lånt bilen. Da politiet kom, så 'panikkede' jeg. Jeg ville ikke sende politiet ud efter min far. Jeg troede bare, det var en bøde, der var tale om, men det var det så ikke.

Ihan Haydar blev pludselig sigtet og siden tiltalt i en politisag, selv om hun troede, hun blot ville få en bøde. I dag fortryder hun forløbet og kalder det 'en dum fejl'. men erklærer sig ikke skyldig og har anket sin dom på 40 dages betinget fængsel. Foto: Jonathan Damslund

Ville ikke involvere far

Det kræver vist lige en uddybning.

Bilen, der er tale om, ejes som skrevet af Ihans ægtefælles forældre, men Ihan Haydar og hendes mand benytter den nærmest dagligt.

Ifølge Ihan Haydars egen forklaring var det dog hendes far, som havde lånt bilen den pågældende dag og havde parkeret den på 'gerningsstedet' med sit - lovlige - handicapskilt i ruden.

Da Ihan Haydar så blev nappet ved bilen med kortet i ruden, var det med andre ord, ifølge hende, en fejl, fordi det lignede, at hun selv benyttede det.

Fordi hun blot troede, der ville være tale om en bøde, besluttede hun sig for at æde den uden at involvere sin far, men pludselig var hun i berøring med lovens lange arm på en helt anden måde end forventet.

- Men altså, dum fejl, og det har bare trukket ud. Jeg er så ked af, at det har taget så mange af retssystemets ressourcer og at det er nået hertil, siger Ihan til Ekstra Bladet.