Dansk popstjerne på skadestuen: Troede, han skulle dø

2019 var kontrasternes år for den danske popprins Hjalmer Larsen.

På den ene side tog karrieren voldsom fart for den i dag 26-årige sanger. Og på den anden side døjede han med sorgen over at have mistet sin far, Kim Larsen, der døde i efteråret 2018.

Nu sætter han ord på det, han selv beskriver som en turbulent tid i kølvandet på tabet af sin far.

- Når du mister en så tæt på dit hjerte, så går alt i stykker. Din familie og dit hjem går i stykker, sagde han i 'Go’ morgen Danmark' forleden.

På samme tid stod Hjalmer Larsen over for sin karrieres opblomstring og alt det, han havde drømt om, siden han var en ung knægt - med udsolgte koncerter på stribe.

Han fortæller i interviewet, hvordan det var en skizofren periode, der var hård at komme igennem.

- Jeg var heldig, at jeg var ude at spille, så jeg ikke bare sad derhjemme og kiggede ind i væggen og faldt i et dybt hul. Det var et stort kaos, nogle gange sad jeg derhjemme og græd i min lejlighed, og så skulle jeg spille Roskilde Festival samme aften, som var min største drøm.

Hjalmer Larsen er kendt for sange som 'Hvis du går', 'Istedgade', 'Folk som os' med Medina og 'Kongespil' fra julekalenderen 'Tinka og Kongespillet'. Foto: Per Lange

Corona blev vendepunkt

Livet og karrieren kørte ifølge popstjernen så hurtigt, at det først var, da udefrakommende kræfter tog affære, at han kunne mærke, hvor presset et program han havde pålagt sig selv midt i sorgbearbejdelsen.

Da corona ramte, og han sad derhjemme, sagde det klik, og Hjalmer fik det største angstanfald. Sangeren troede, at han var ved at få hjertestop, lyder det på TV 2.

Han fortæller videre, at han havde lavet pasta, og at hans hjerte begyndte at banke med 200 slag i minuttet. Dernæst ringede han til sin mor og sagde ’Jeg tror, jeg er ved at dø’.

Hjalmer Larsen tog på skadestuen, hvor lægerne sagde, at der fysisk ikke var noget galt med ham, men at han havde haft et angstanfald.

Og der vågnede Hjalmer op. Han opdagede med egne ord, hvor langt han kunne presse sin krop og sit hoved.

Det var han nødt til at tage alvorligt, så Hjalmer tog fire måneder fri og begyndte at træne. Han begyndte ligeledes at sige nej til ting og til gengæld at sætte pris på at drikke et glas vin med sine venner, lyder det.