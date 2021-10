Dansk radiovært om nedbrud: - Jeg er i panik!

Dan Rachlin indrømmer, at han er regulært afhængig af Facebook, og han føler det nærmest som en kold tyrker, her hvor det sociale medie og flere andre er brudt ned på fjerde time mandag aften

Få danskere er så afhængige af Facebook som meningsmaskinen Dan Rachlin.

Ud over at være radiovært, podcast-vært og dj er han også en mand med konstante holdninger til det, der sker i samfundet omkring sig.

Dem lufter han dagligt på Facebook - ofte via et antal opslag om dagen, der ikke kan tælles på én hånd,

Det kunne han - i lighed med alle andre mennesker verden over - ikke mandag aften, da Facebook og en række andre sociale medier gik i sort.

Det skabte panik i hjemmet i Rungsted.

- Haha, jeg har lige sagt til Charlotte (Dans kone, red.), at jeg er i panik. For mig er det hjertet i min udadgående og indadgående kommunikation. Så jeg tør godt sige, at det er ubehageligt. Der er jo ikke fodbold på tv i aften, så hvis Netflix nu også går ned, så lukker og slukker jeg sgu for i dag, griner Dan Rachlin.

Godt at blive testet

I skrivende stund er Facebook fortsat nede, og Dan Rachlin kan godt mærke, at det begynder at nage ham.

- Ja, det har varet lidt længe nu, ikke? Tanken har da strejfet mig, at det kunne være et globalt angreb, fordi nogle magtfulde mennesker derude lige trænger til en smule luft. Der kommer jo alle mulige konspirationer.

- Men i virkeligheden er det måske godt at blive testet lidt. Så finder man ud af, hvor meget man bruger det. For mig er det en regulær afhængighed. Jeg lægger en del op hver dag, men jeg skal gerne indrømme, at jeg ikke lægger så meget op på Facebook, som jeg ellers har lyst til. Det handler om erkendelsen af, at der jo også skal være lidt substans i det, jeg skriver, så det bliver nok 'kun' til fem - syv opslag om dagen, griner han.