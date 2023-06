Dansk rapper: Vil købe hus med sin mor

Tessa har betalt sine kviklån og togbøder, og nu har hun endelig råd til at give lidt igen. Derfor leder hun efter hus sammen med min mor, fortæller rapstjernen i et stort interview med Politiken

Der skal være swimmingpool i det nye hus - også selvom alle siger, at hun ikke kommer til at svømme i den.

Sådan fortæller den 25-årige rapstjerne Tessa, hvis borgerlige navn er Theresa Ann Fallesen, om det drømmehus, hun leder efter sammen med sin mor.

Det skriver Politiken, der har fulgt Tessa i hælene på turné i Aarhus og bringer et stort interview med den albumaktuelle musiker.

Shopper hus med mor

For Tessa er med sin efterhånden massive musikkarriere herhjemme endelig vokset fra ungdommens finansielle kvaler med kviklån og togbøder, og nu er tiden kommet til at give lidt igen.

Især til sin mor, der har givet familien så meget på trods af sine egne 'struggles', blandt andet med en kræftsygdom.

- Vi er vokset op lige præcis til, at vi kunne klare det. Min mor har haft kræft, og så går man sgu ikke ud og tager sig et ekstra arbejde eller uddanner sig som et eller andet crazy. Det kan man ikke. Så vi er vokset op med, at der var lige præcis det, der skulle være. Jeg har aldrig manglet noget, siger Tessa til Politiken.

Tessa giver igen

Derfor fortæller den unge rapper, at hun nu simpelthen er på udkig efter et hus i Ishøj med sin mor. Og altså helst med swimmingpool.

- At kunne give tilbage til min mor er alt, jeg vil, tilføjer hun i interviewet med Politiken, der ud over boligdrømmene også handler om rapperens nye album, 'Tessas Hævn'.

'Hævnen' handler blandt andet om at fortælle sin historie om en gruppevoldtægt, hun oplevede som 14-årig og rapper om på nummeret 'Engletårer'.

Et nummer, der kommer tættere på Tessas fortid end hidtil, og som hun var meget nervøs for at dele, især med sine forældre, har hun tidligere udtalt.

