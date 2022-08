Dansk rappers datter indlagt på intensiv

Rapperen Branco, som i de seneste år har indtaget toppen af de danske hitlister adskillige gange, har fået sig noget af et chok under en familieferie.

Hans datter er nemlig blevet indlagt på intensivafdeling på grund af en virus, hun har fået efter at være blevet smittet med coronavirus.

Det fortæller en talsperson for rapperen til Ekstra Bladet.

'Brancos datter er lige p.t. indlagt på intensivafdeling i udlandet - hun er blevet ramt af en alvorlig følgevirus af covid-19, mens de var på familieferie. En virus som gør, at hun lige nu er i respirator,' lyder det i en sms til Ekstra Bladet.

Samtidig beder de om, at man respekterer rapperens privatliv i den svære tid, og at de håber på at kunne bringe gode nyheder snart.

'Mange tak for alle de bønner og positive tanker, folk har sendt, det betyder mere, end I forstår,' lyder det fra rapperen selv.

Branco delte sent lørdag aften en story på Instagram, hvor han fortalte sine følgere om datterens situation.

'Alt jeg nogensinde har gjort i livet, var for at forsørge den lille pige, der lige nu ligger på intensivafdeling. Den stærkeste, smukkeste og mest renhjertede datter, jeg ku' forestille mig.'

'Vi har gjort, hvad vi kunne, lægerne har gjort, hvad de kunne ... Vi har brug for jeres bønner som aldrig før,' skriver rapperen på Instagram.

Efter planen skal Branco spiller på festivalen AiaSound på torsdag.