Dansk reality-deltager smider kludene på OnlyFans: - Jeg laver ikke porno

'Ex on the Beach'-deltageren fravalgte tidligere OnlyFans, da hun ikke ønskede at lave porno - det varede dog ikke længe

'Ex on the Beach'-deltageren Regitze Bach afslørede tidligere på året, at hun fremover ville dele undertøjs- og bikinibilleder mod betaling på platformen TrueFollowrs.

Hun fortalte dengang til Ekstra Bladet, at hun havde valgt TrueFollowrs i stedet for OnlyFans, da 'man ikke må dele porno på platformen'.



Men nu fortæller reality-deltageren, at hun alligevel har valgt at oprette en OnlyFans, men understreger samtidigt, at hun altså ikke laver porno.

- Jeg laver ikke porno eller videoer, hvor jeg hygger med mig selv. Jeg laver heller ikke samarbejder med andre mennesker. Der er forskel på hardcore porno, og det jeg laver. Jeg laver mere noget, der er æstetisk flot, fortæller den tidligere realitydeltager og fortsætter:

- Det er mere speciallavede ting, hvor jeg f.eks. skriver med en fan, der efterspørger noget specielt, som de syntes er dejligt. Det er ikke fordi, at jeg har meget tøj på, men jeg har da en lille smule, fortæller hun.

I starten af maj i år kom det frem, at 'Ex on the Beach'-deltageren var splittet op med sin kæreste Nikolai Buhl. Og hun fortæller, at hun oprettede profilen på OnlyFans kort efter bruddet.

- Jeg startede på OnlyFans et par uger efter, at jeg var blevet single. Så det er cirka tre måneder siden. Jeg ville gerne respektere min partner den gang. Man kan ikke bare få en OnlyFans midt i et forhold, det er i hvert fald ikke så nemt.



Ikke for pengenes skyld

Regitze Bach fortæller, at hun nu både har en profil på TrueFollowrs og OnlyFans, men at hun ikke gør det for pengenes skyld.

- Der er helt sikker flere penge i det, hvis man deler porno, men jeg ville aldrig gøre det for pengenes skyld. Jeg gør det fordi, at jeg syntes det er sjovt.

- Jeg tror bare, at jeg ser kroppen som noget smukt og lidt ligesom et kunstværk, som jeg har malet gennem årene. Så jeg elsker bare at tage nogle fede billeder og videoer. Det er et adrenalin-boost for mig.

Regitze valgte at starte en OnlyFans, da folk alligevel troede, at hun lavede porno på TrueFollowrs.

- Det gik op for mig, at der var rigtig mange som troede, at jeg lavede porno på TrueFollowrs. Derfor tænkte jeg, at jeg ligeså godt kunne starte en OnlyFans.

- Så nu har jeg begge ting. Efter jeg slog op med min ekskæreste og blev single, så valgte jeg at se nogle flere muligheder. Det giver mig muligheden for at have en stabil og god indkomst, mens jeg kan rejse rundt og gøre det jeg elsker, fortæller Regitze, der i øjeblikket befinder sig i Tyrkiet for at fikse sine tænder og få lavet 'et ægte Hollywood-smile', som hun beskriver det.

Top 1-procent

Det går efter sigende rigtig godt for Regitze Bach på de to platforme, der fortæller, at hun tjener gode penge.

- Det gik rigtig godt på min TrueFollowrs, men det kører også rigtig godt på min OnlyFans. I løbet af to uger var jeg allerede blandt 'Top 1 procent'-creators på platformen.

- Tror det bliver ved med at gå godt. Det er nemlig super nemt at lave en masse content, når man er ude at rejse. Og jeg har mange rejseplaner.

