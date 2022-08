Dansk realitybabe scorer ny fyr

'And suddenly all the lovesongs were about you <3', sådan skriver Cecilie Harder til hendes nyeste Instagram-opslag, hvor hun afslører en nye kæreste, som er en soldat ved navn David Vinkler.

Reality-deltageren er gladere end nogensinde før, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Vi er meget forelskede. Jeg tror seriøst aldrig, jeg har været så lykkelig. Det føles ligesom at finde hjem, siger hun.

Anden gang er lykkens gang

David Vinkler er dog ikke en ny mand i Cecilies Harders liv. Faktisk har de været tætte venner i seks år.

- Jeg mødte ham på A-bar for 6 år siden, og så gik jeg bare op til ham og sagde, 'Du er lækker'. Og siden da har vi egentlig været bedste venner.

Det nye par har været tætte venner i seks år. Foto: Privatfoto

Det er ikke første gang, at venneparret giver kærligheden et forsøg. De prøvede for to år siden, men en masse ting i privaten gjorde, at de ikke fandt sammen.

I sidste måned genoptog de kontakten og fik talt ud om tingene. På det tidspunkt var Cecilie Harder i Sunny Beach, men da hun kom hjem 17. juli, tog David Vinkler hjem til hende.

- Han har faktisk været her lige siden, siger reality-baben med et grin.

Parret blev derefter enige om, at de ikke skulle være venner længere.

- I stedet blev vi enige om at give det et skud og blive kærester. Så det er jo egentlig stadig meget nyt. Men vi har kendt hinanden i så længe, at det ikke føles nyt.

Fælles lejlighed og familieforøgelse

Udover den spirende kærlighed så kan Cecilie Harder også afsløre, at parret flytter ind sammen om en måneds tid.

- Vi vil begge to gerne flytte til København i fremtiden, så vi blev enige om, at det gav bedre mening at flytte sammen i min lejlighed og dele huslejen, så vi kan spare op til det.

Det er gået hurtigt for det forelskede par, og allerede om en måned flytter de officielt sammen. Foto: Privatfoto

Udover det har der da også været rum til en lille familieforøgelse.

- Vi har fået en kat sammen, og det er dejligt, siger Cecilie Harder.

Det skræmmer hende heller ikke, at den nye kæreste ikke er ligeså vant til at begå sig i kendisverdenen, som hun er.

- Det er rart, at han ikke går op i det på den måde. For ham er jeg bare gode, gamle Cecilie. Men man kan godt mærke, at han lige skal vænne sig til opmærksomheden. Men alt det tager vi, som det kommer.

Kendis-kærligheden holdt ikke

Det er nok meget dejligt for Cecilie Harder at få ro på. Hun har nemlig haft et turbulent kærlighedsliv.

Hun dannede tidligere par med 'Ex on the Beach'-deltageren Claes Lanng i en længere periode, efter de begge deltog i sæson to af programmet.

Cecilie og Claes fandt kærligheden i 'Ex on the beach', men det var svært at fastholde den. Foto: Magnus Flindt

Forholdet var dog langt fra en dans på roser, og de nåede at gå hver til sit tre gange. Parret havde deres endelige brud i foråret 2021. Dengang understregede begge parter, at de var gået fra hinanden helt uden drama.

'Vi er simpelthen bare gledet i hver vores retning, og vil helt forskellige ting med vores liv,' skrev Cecilie Harder på daværende tidspunkt til Ekstra Bladet.

Men nu kan Cecilie Harder altså glæde sig over sin nye forelskelse.