Dansk rigmand politianmelder TV 2-journalister

Den danske hestehandler Andreas Helgstrand har meldt TV 2 og journalisterne bag 'Operation X' til politiet, ligesom han vil have nedlagt et fogedforbud mod et program om hans forretning.

Det skriver Nordjyske.

Ifølge mediet har Andreas Helgstrand skrevet et opslag på Facebook, hvori han voldsomt kritiserer TV 2's metoder og forsøger at få stoppet offentliggørelsen af et kritisk program.

Han vil have nedlagt et fogedforbud mod dokumentaren ved Retten i Aalborg, og så har han samtidig politianmeldt alle involverede medarbejdere samt TV 2, lyder det.

'Tilladelig medieadfærd'

'Vi mener, at TV 2's journalistiske metodevalg er så langt uden for rammerne for, hvad der er tilladelig medieadfærd i en civiliseret stat som Danmark, at domstolene og politiet må tage stilling til sagen', skriver Andres Helgstrand ifølge mediet og fortsætter:

'Derfor har vi i dag indleveret begæring om forbud til Retten i Aalborg og politianmeldelse mod TV 2 og de involverede medarbejdere'.

Helgstrand har ikke ønsket at uddybe over for Nordjyske.

TV 2 har sendt en skriftlig kommentar, som de også har sendt til Ekstra Bladet, hvori redaktionschef for TV 2 Dokumentar, Michael Nørgaard, bekræfter forbudsbegæringen fra Andreas Helgstrands advokat.

'Vi kan bekræfte, at vi arbejder på en dokumentar om Helgstrand Dressage, og planen er at sende den senere i år. Vi ønsker ikke at kommentere indholdet af programmer, der endnu ikke er færdige og publicerede.'

'Vi kan generelt sige om brug af skjult kamera, at vi – som anvist af Pressenævnets vejledning om god presseskik – kun benytter metoden, når dokumentationen ikke kan indhentes på anden vis. Vi anvender kun skjult kamera for at dokumentere og afdække væsentlige samfundsrelevante forhold.'

'Vi har tilbudt Andreas Helgstrand, at han kan se de relevante passager af de skjulte optagelser uden, at vi filmer det', lyder det fra Michael Nørgaard.

