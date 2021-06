Dansk rigmandsdatter er blevet mor

Nikita Kjær er blevet mor for anden gang

Rigmanden Christian Kjær er endnu engang blevet gjort til oldefar.

Hans barnebarn Nikita Kjær er nemlig for nylig blevet mor for anden gang.

Det afslører hun på Instagram, hvor hun den seneste tid har delt flere billeder af den lille ny.

'Født under fuldmånen', skriver den 28-årige Kjær-datter til et af billederne, hvor hun ligger med den lille ny, der kom til verden i maj - lidt før termin.

Nikita Kjær har i forvejen sønnen Atlas, og i forbindelse med annonceringen af sin graviditet fortalte Kjær til Ekstra Bladet, at hun glædede sig meget til at gøre ham til storebror.

- Han synes, det er meget spændende, og det er superhyggeligt. Så bliver det spændende at se, hvordan han tager det, når hun rent faktisk kommer. Men vi glæder os alle meget, siger Nikita Kjær, der fortalte, at resten af familien også glæder sig til, at der kommer en lille ny til Kjær-klanen.

Nikita Kjær er barnebarn af rigmanden Christian Kjær. Her ses han sammen med sin kone Susan Astani. Foto: Oliva Loftlund

Velhavende familie

Nikita Kjær er datter af Christian Kjærs ældste søn, rigmanden Philip Kjær, fra hans første ægteskab med balletdanserinden Fritzy Koch.

Rigmanden har i alt været gift tre gange. Anden gang var med Janni Spies, og de fik børnene Michala og Christopher sammen. Netop Michala venter lige nu barn sammen med den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager Patrick Brylov og gør dermed snart Kjær-familien endnu større.

Christian Kjær er i dag gift med Susan Astani. Sammen har de sønnen Alexander.

Susan Astani har også to børn fra et tidligere ægteskab, Leon og Stella, som Christian Kjær er bonusfar til.