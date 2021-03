Dansk rigmandsdatter er gravid

Rigmanden Christian Kjær bliver snart oldefar igen.

Det sker, når hans barnebarn Nikita Kjær til sommer bliver mor for anden gang.

Det afslører hun i et opslag på sin Instagram-profil.

'Human in the making', skriver 28-årige Kjær i opslaget, der er efterfulgt af et billede af den voksende mave.

Tilbage i Danmark: Måtte køre hele vejen fra Schweiz

Til Ekstra Bladet fortæller Nikita Kjær, at hun venter en lille pige, og at hun har termin 5. juni.

- Det er rigtig dejligt, og jeg glæder mig enormt meget til, at det bliver et sommerbarn, siger Kjær, der fortæller, at hun og kæresten lige nu arbejder på at finde et navn.

- Vi har ikke noget navn endnu. Det er svært med pigenavne, når man har været vant til at have en dreng, så nu må vi se, hvad vi finder på.

Nikita Kjær er barnebarn af rigmanden Christian Kjær. Her ses han sammen med sin kone Susan Astani. Foto: Oliva Loftlund

Selvom Nikita Kjær har været meget isoleret i forbindelse med sin graviditet grundet corona, har hun nydt det fuldt ud.

- Det er meget rart, at man har lidt mere tid til at nyde det og mere tid sammen, siger hun og fortsætter:

- Men jeg er selvfølgelig også lidt mere bekymret, fordi man jo ved, at man skal passe lidt mere på. Jeg har dog nydt at gå herhjemme og have mere tid til Atlas (hendes søn, red.), og vi er også lige flyttet i hus, så på den måde har der været rart at have lidt mere tid, siger Kjær, der i starten af graviditeten døjede en del med kvalme, men siden er sluppet nådigt.

Glæder sig til at blive storebror

Nikita Kjær glæder sig nu til at gøre Atlas til storebror.

- Han synes, det er meget spændende, og det er superhyggeligt. Så bliver det spændende at se, hvordan han tager det, når hun rent faktisk kommer. Men vi glæder os alle meget, siger Nikita Kjær og fortæller, at resten af familien også glæder sig til, at der kommer en lille ny til Kjær-klanen.

Nikita Kjær er datter af Christian Kjærs ældste søn, rigmanden Philip Kjær, fra hans første ægteskab med balletdanserinden Fritzy Koch.

Rigmanden har i alt været gift tre gange. Anden gang var med Janni Spies, og de fik børnene Michala og Christopher sammen.

Jubler: Sælger ud for stort millionbeløb

Hans nuværende kone er Susan Astani. Sammen har de sønnen Alexander.

Susan Astani har også to børn fra et tidligere ægteskab, Leon og Stella, som Christian Kjær er bonusfar til.