Dansk rockmusiker overrasker

Han plejer at stå på scenen med en guitar i hånden, men de seneste år har Jacob Dinesen kastet sig ud i en ny kunstart.

Den 27-årige sønderjyde er begyndt at male, og netop nu bliver hans værker udstillet for allerførste gang. Det skriver Jyske Vestkysten.

Det er Realen på Fanø, hvor Johnny Madsen også er kendt for at kombinere maling og musik, at ti af Dinesens værker er udstillet i forbindelse med hans koncerter på stedet.

Og det giver en solid flok sommerfugle i rockmusikerens mave, at han skal vise sin malerier frem for offentligheden, fortæller han.

Annonce:

- Jeg er bare så nervøs. Jeg kan mærke den samme nerve, som når jeg står på scenen og skal give koncert. Det er en scene, jeg kender, fordi jeg har stået der så mange gange før. Det at skulle udstille mine malerier for første gang er ny for mig, det gør mig ærlig talt lidt nervøs, siger Jacob Dinesen til avisen.

Private værker

Han fortæller, at han har indrettet et lille atelier i sin garage i sit hjem. Her søger han tilflugt til arbejdet med pensel og lærred, når han bliver rastløs.

Hidtil har hans billeder været holdt ganske privat, men nu viser han dem frem - med ydmyghed, som han beskriver det.

Dinesen, der sidste år var nomineret til hele tre Gaffa-priser, arbejder lige nu på sit sjette album. Det ventes på gaden til næste år, og derfor er der egentlig skruet ned for antallet af koncerter i år.

Tre koncerter og kunstudstilling bliver det dog til på Fanø i denne uge.