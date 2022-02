Dansk rockstjerne: Betaler 16 millioner for luksusvilla

I december solgte sanger og guitarist Tim Christensen med lynets hast sin lækre lejlighed nær Søerne i den danske hovedstad for et indtil videre ukendt millionbeløb, men han skal ikke frygte at stå uden tag over hovedet.

I hvert fald ikke fra 1. marts.

Dizzy Mizz Lizzy-frontmanden har således investeret i en luksusvilla på 142 kvadratmeter bygget i 2009 beliggende på Frederiksberg.

Huset kan overtages om en uges tid, og købet blev tinglyst for få dage siden.

Det skriver SE og HØR.

Halv million under udbud

Efter at have boet i penthouselejlighed i en årrække skal den velsyngende mand dermed til at nyde noget mere natur. I hvert fald hører der en stor have med til huset, melder SE og HØR.

Ifølge ugebladet har musikeren givet 16 millioner kroner for herligheden, hvilket skulle være en halv million under udbudsprisen.

Huset ligger på en grund, der er 669 kvadratmeter stor og ligger tæt på Københavns Zoo og Frederiksberg Have i et naturskønt område.

Tim Christensen er kæreste med journalist og tekstforfatter Marie Wiuff Krise, som han har en fireårig datter sammen med.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Tim Christensen til huskøbet.