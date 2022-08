Dansk rockstjerne gift

Det skal vare 'for evigt' mellem Michael Poulsen og Jeanet Carlsen, der nu hedder Jeanet Poulsen.

Parret er nemlig blevet gift.

Det afslører bandet på deres officielle Instagram-profil.

Vielsen fandt sted 20. august, hvor de to sagde ja til hinanden og kan kalde sig ægtefolk.

Det er tre år siden, at parret blev forlovet, og det sene bryllup skyldes, at verden blev lukket ned under coronapandemien.

Tidligere har de nemlig fortalt til B.T., at de var blevet gift før, hvis det ikke var for sygdommens indtog.

- Vi var allerede blevet gift, hvis der ikke havde været corona. Vi ville gerne have den store fest, hvor der ligesom var plads til alle de mennesker, vi gerne ville invitere. Så vi venter, til man kan lave det helt store arrangement, lød det dengang.

