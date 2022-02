Dansk sangerinde chokerer i kæmpe Netflix-serie

I den stort anlagte serie 'Vikings: Valhalla', der har premiere på Netflix i dag fredag og som tidligere i dag blev anmeldt af Ekstra Bladets René Fredensborg til fire stjerner, spiler jazzsangeren Caroline Henderson i en af de bærende roller som jarl Estrid Haakon.

Og det er kommet bag på den 59-årige sanger og skuespiller, hvor kæmpestort et cirkus hun er blevet en del af.

- Folk venter jo et helt liv på at lande sådan en rolle. Og ingen var mere forbavset end jeg, da jeg fik den, siger Caroline Henderson.

Caroline Henderson har en lang musikalsk karriere bag sig og er ikke uddannet skuespiller, men har prøvet kræfter med faget i produktioner som filmen 'Gooseboy' og julekalenderen 'Julestjerner'.

Helt anden liga

Under optagelserne til Netflix-serien blev det dog tydeligt, at budgettet var i en helt anden liga.

- Jeg prøvede at være lidt cool i starten, men man taber kæben. Alt er jo bygget rigtigt. Det er som en lille dansk landsby, så stort er det. Vikingeskibene og husene er i rigtig størrelse, der er heste og store borge. Det var fuldstændig magisk, fortæller hun.

Det tårnhøje budget fik også den betydning, at holdet var lukket inde i deres egen boble under optagelserne i Irland på grund af coronasituationen.

- Jeg fik at vide, at det her er så stor en produktion - altså nærmest som hele Danmarks bruttonationalprodukt - så vi kan ikke give slip på jer. Vi kan ikke risikere, at folk bliver syge, fortæller hun om beskeden fra produktionen.

Caroline Henderson var derfor væk fra sin familie i længere tid end nogensinde før og kunne ikke se dem i fem måneder i streg.

Der var heller ikke meget fritid, for der blev arbejdet benhårdt fra morgen til aften. Og Caroline Henderson følte et pres på sine skuldre.

- Min rolle er en slags dronning, en jarl. Når jeg kommer ind, så er det mig, der er den. Der er ikke noget at gemme sig bag. Og jeg skulle lige vænne mig til, at hvis jeg fucker up, så er der 400 mennesker, der sukker, fordi scenen skal tages om, siger hun.

De øvrige lederroller bliver primært udfyldt af hvide mænd, men her skiller Caroline Henderson og hendes rolle, jarl Haakon, sig altså ud.

Nogle blinker en ekstra gang

Caroline Henderson er da også godt klar over, at valget af hende - datteren af en svensk mor og en sort amerikaner - som en vikingeleder kan få nogle til lige at blinke en ekstra gang.

- De tager sig nogle gevaldige friheder. Men det, vi ved i dag med dna, forskning og arkæologi, slår også hul på myten om, at vikingerne var en ren arisk race, der var helt isoleret fra omverdenen og boede heroppe i Skandinavien, siger Caroline Henderson.

Hun drømmer sig frem til den dag, hvor det ikke bliver set som så iøjnefaldende, at en mørk kvinde spiller en slagkraftig leder.

- Jeg oplever, at folk har længtes efter det her. Det er ikke noget med en mand eller børn eller familie. Næh, det er en leder, og hun kunne lige så godt være spillet af en mand. Hun er optaget af missionen, og det er det.