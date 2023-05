Dansk sangerinde er gravid

Musikeren Aura skal snart til at synge vuggeviser og godnatsange.

Sangerinden er i lykkelige omstændigheder og venter sit første barn.

Det bekræfter hun over for Ritzau.

På Instagram har Aura delt et billede af sin voksende mave, og lykønskningerne vælter ind i kommentarsporet.

Blandt andre har kollegerne Oh Land og Lis Sørensen ønsket den vordende mor stort tillykke.

Aura, der bærer det borgerlige navn Maria Louise Joensen, albumdebuterede i 2008 med pladen 'Columbine', der indeholdt hits som 'I Will Love You Monday' og 'Something From Nothing'.

Siden har Aura udgivet tre plader, hvoraf det seneste, 'Life of a Rainbow', udkom sidste år.

Den 38-årige sangerinde er blevet hædret med flere fornemme priser gennem sit musikalske virke. Blandt andet har hun modtaget flere Danish Music Awards-statuetter. Herunder i kategorien Årets Danske Kvindelige Kunstner og Årets Danske Hit for 'Geronimo' tilbage i 2012.