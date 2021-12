Dansk sangerinde gift igen

Det var en lykkelig Kat Stephie Holst, der i september sidste år kunne fortælle, at hun igen havde fundet kærligheden med den jævnaldrende Michael.

Parret havde allerede kendt hinanden i fem måneder og var flyttet sammen, da de stod frem som kærester, og nu har de taget endnu et kæmpe skridt i forholdet. De er nemlig blevet gift.

Det skriver den lykkelige sangerinde og skuespiller, der blandt andet er kendt fra popgruppen Sukkerchok, i et opslag på Instagram.

'Min bedste ven, min støtte, dig der altid tror på mig, og nu ... min mand!' skriver hun til et billede af hende og kæresten.

Brylluppet fandt sted søndag 5. december, og dagen foregik præcis, som de ønskede det.

- Det var meget stille og roligt. Vi blev gift i en kirke, og så spiste vi en sen frokost/tidlig aftensmad med de nærmeste. Så det var småt, romantisk og hyggeligt, siger Kat Stephie Holst til Ekstra Bladet og fortæller, at hende og Michael har nydt den første tid som mand og hustru.

- Det er så dejligt. Det er helt perfekt, jubler parret, der blev forlovet i sommer.

Da parret stod frem som kærester, fortalte Kat Stephie Holst, hvorfor hun ventede fem måneder med at fortælle om forholdet.

- Vi har gået og overvejet, hvordan vi skulle gøre. Jeg tror, det er et spørgsmål om, at når man ligesom mig nogle gange bevæger sig i offentligheden, så må man også bare gøre det. Man skal jo gøre det på et eller andet tidspunkt, og det passede bare nu. Jeg tror også bare, at jo ældre man bliver, jo mere sikker vil man gerne være på forholdet. For mig er det vigtigt, at jeg ved, det er en person, der skal være i mit liv rigtig, rigtig længe, og det ved jeg med ham, sagde hun.

Kat Stephie Holst har tidligere været gift med Lars Godbersen. I november 2019 meldte de dog ud, at de havde valgt at lade sig skille i fred og fordragelighed efter to års ægteskab.