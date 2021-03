Dansk sangerinde midt i mysterium: - Det er sindssygt

Iris Gold er netop nu på Bahamas for at lave ny musik, og hun fik sig noget af en overraskelse, da der pludselig dukkede en rum-del op

Den danske sangerinde Iris Gold er havnet midt i noget af et mysterium på Bahamas.

Her opholder hun sig netop nu for at indspille ny musik sammen med Dave Stewart fra Eurythmics.

I sidste uge blev deres arbejde midlertidig afbrudt, da en mærkelig jernkugle med russisk tekst blev opdaget på stranden nær dem.

Iris Gold er taget til Bahamas for at lave ny musik. Privatfoto

Den 41 kilo tunge kugle er skyllet i land på en af Bahamas tillokkende strande og blev opdaget af en engelsk kvinde, der var ude at gå tur.

Siden har rumeksperter spekuleret over, hvad dimsen har været brugt til, og hvordan den er havnet på Bahamas.

Ifølge den britiske avis Independent, mener rumeksperter, at jernkuglen stammer fra en russisk satellit eller et rumfartøj.

Hvordan den er havnet på Bahamas undrer den engelske rumfysikekspert Martin Archer sig over.

- Under kontrollerede omstændigheder vil operatører normalt sigte mod at blive deorbiteret og ødelagt på 'rumfartøjskirkegården' i det sydlige Stillehav i et ubeboet område, centreret på 'Point Nemo' det længste punkt fra ethvert land på Jorden. Men selvfølgelig kommer ikke alle satellitter ind i atmosfæren under sådanne kontrollerede omstændigheder, siger han til Independent.

- Men det kan også have været en reservedel, der ved et uheld havnede i havet. Det er kendt, at havstrømme bærer affald overalt på vores planet, så det vil være næsten umuligt at bestemme præcis, hvilken rejse denne tank har været på, tilføjer han.

Iris Gold får hjælp i studiet af sin lille søn, August. Privatfoto

Den russiske rumdims er blevet noget af et tilløbsstykke på Bahamas, og Iris Gold og Dave Stewart har også været et smut fordi den.

- Det er sindssygt, at den landede tre minutter fra os - heldigvis ikke ovenpå nogen. Den ligner en kæmpe space-honningbi, siger Iris Gold.

Dave Stewart er ret begejstret over, at det endelig er lykkes ham at opleve sådan noget.

- Jeg har ventet på det her i årevis. Desværre kunne jeg ikke afkode koderne, siger han om den russiske skrift på rumdimsen.