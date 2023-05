Dansk skuespiller afviser: - Det er en snak, har vi til gode

Johannes Lassen, 44, er en stolt mand i denne tid.

For selv om 'Gidseltagningen'-skuespillerens egne meritter på film og tv efterhånden er mange, glæder han sig over, at hans unge 24-årige kæreste, der altså er 20 år yngre end ham, har succes i arbejdslivet.

Hun hedder Jasmin Dahl, er sangerinde og huskes formentlig af de fleste fra 'X Factor', hvor hun i 2014 vandt sammen med Anthony Lopez som duoen Anthony Jasmin.

Hun og Johannes mødtes under arbejdet med musicalen 'Bodyguard' for et par år siden, hvorefter de blev et par, og nu er hun en del af ensamblet i Cirkusrevyen anno 2023, hvor hun skal synge.

Jasmin Dahl synger i årets cirkusrevy, og det er blandt andet påført blond paryk. Foto: Henning Hjorth

Og det var en spændt kæreste, som skulle se sin muse optræde på den legendariske scene i det ikoniske telt på Bakken for første gang for nylig:

- Jeg tror, de er ret godt med. De virker som om, de er ret meget ovenpå, og de skal bare have det sjovt. Nu skal den bare fyres af.

- Har du kunnet mærke på hende, at hun har været lidt mindre hjemme og har været nervøs?

- Ja, de har virkelig gået til den. Det har været med prøver hver dag og gennemspilninger hver aften. Jeg glæder mig enormt meget til at sidde og klappe og heppe.

- Hun er jo ikke så erfaren som dig. Har du kunnet give hende nogle gode råd om at performe?

- Altså, hun synger jo til UG. Og nu er hun også begyndt at spille skuespil. Hun er skidegod. Så det eneste råd, jeg har givet til hende, er, at hun skal huske at have det sjovt.

I 2018 blev Johannes Lassen far til en søn sammen med sin daværende forlovede, Miriam Kidde Christensen.

Sådan så det ud, da en blot 15-årig Jasmin Dahl i 2014 vandt 'X Factor' som gruppe med makkeren Anthony Lopez. Foto: Mogens Flindt

Siden gik de fra hinanden, og nu er det altså Jasmin Dahl, han kurtiserer. Det betyder dog ikke, at de har planer om at udvide familien. Endnu.

- Lige nu nyder vi bare hinanden og har det dejligt sammen. Så det er ikke noget, vi har snakket om. Så ja - det er en snak, vi har til gode.

Selv har han også godt gang i karrieren.

- Jeg er lige blevet færdig med en ny serie til Viaplay, som kommer til næste år. Den glæder jeg mig enormt meget til at vise frem. Det bliver spændende. Den hedder 'Den gode stemning', og Pilou Asbæk og Iben Hjejle spiller hovedrollerne. Det har været enormt sjovt at lave.