Dansk skuespiller bestjålet

Molly Egelind var udsat for et tyveri, da lange fingre huggede en nyindkøbt hat fra hendes cykel

Hvad der ellers skulle have været en hyggelig dag, endte med at blive en noget anderledes dag for skuespilleren Molly Egelind, som blandt andet spiller med i tv-serien 'Sygeplejeksskolen'.

Det skriver hun selv i et opslag på Instagram, der lyder:

'Solskin og tyveri ved højlys dag - Den her mandag har mildest talt været lidt en blandet fornøjelse', indleder skuespilleren.

I opslaget uddyber hun det tyveri, som hun blev udsat for, da hun sad på sin cykel:

'Jeg cyklede hjem med et loppe-kup af dimensioner - I ved, sådan noget man har drømt om at finde i 100 år og ved et lykketræf fik fat i helt magisk - og der var dælme nogen, der hapsede det lige ud af min ladcykel, imens jeg var uopmærksom', forklarer hun i opslaget.

Molly Egelind havde en mindre heldig start på ugen. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

En Gucci-beret

Molly Egelind har i sit opslag tilføjet et billede af den stjålne loppegenstand, som viser sig at være en beret fra Gucci i en blålig farve. Den er dekoreret med Gucci-logoer i sølv.

På trods af dagens ærgerlige drejning, holdt Egelind dog humøret højt, og fokuserede på det positive ved dagen:

'Til gengæld har solen skinnet, jeg har drukket god kaffe, børnene har været i vandet, og jeg har stirret forelsket på min nye gave til mig selv, en ring fra Le Soonar, som jeg har sparet op til i et stykke tid', skriver hun.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Molly Egelind, der i skrivende stund ikke er vendt tilbage.