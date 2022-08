Dansk skuespiller bryder abort-tabu

Da skuespilleren Sara Hjort Ditlevsen blev gravid med sit første barn, var hun meget afklaret.

Anderledes står det til for hovedpersonen i hendes nye kortfilm 'Hungud', som hun både instruerer og spiller hovedrollen i.

Filmen følger den unge, gravide skulptør Sally, som får tilbudt en unik mulighed for at lave en soloudstilling. Den vil dog falde sammen med hendes termin, og det krævende skulptørarbejde er ikke foreneligt med en graviditet. Skal hun opgive barnet eller udstillingen?

Selv har Sara Hjort Ditlevsen ikke stået i det konkrete dilemma, men hun genkender de tanker, som Sally gør sig. For hun har haft dem selv.

Annonce:

- Jeg har altid vidst, at jeg ville være mor, men jeg har samtidig valgt en karrierevej, som bliver en meget stor del af ens identitet, og som også er meget uforudsigelig. Man kan pludselig få et stort tilbud, som det vil være svært at takke nej til, siger instruktøren og fortsætter:

- De tanker har fyldt meget, især mens jeg gik på teaterskole, og der begyndte jeg at få idéen til den her film.

Hun fortæller videre, at arbejdet som skuespiller og skulptør har det til fælles, at man bruger sin krop meget. Derfor vil en graviditet lukke nogle døre.

- Men i virkeligheden gælder det for alle kvinder - uanset deres job, uddyber Sara Hjort Ditlevsen.

- Der ligger et stort kropsligt arbejde i at få et barn. Og du ved ikke, hvilken graviditet du får. Du kan risikere at få det rigtigt dårligt undervejs, og så kan du altså ikke de samme ting, som du ellers ville kunne.

Aftabuisering

Skuespilleren, der er kendt fra blandt andet TV 2-serierne 'Dag & nat' og 'Perfekte steder', har to små børn. Datteren Selma blev født i 2020, mens hendes lillebror kom til verden i juni i år.

Annonce:

- Der er ikke noget større i mit liv end mine børn, lyder det fra den 34-årige skuespiller, der fortsætter:

- Men jeg oplever, at der er en forventning om, at alle kvinder skal være mødre, selv om det altså ikke er alle, der har det som deres ambition i livet. Jeg vil gerne aftabuisere det dilemma, der ligger i en abort, og sige, at det er okay at vælge sig selv til.

Dilemmaet fortsætter i øvrigt på sin vis selv efter, at børnene er kommet til, fortæller Sara Hjort Ditlevsen. Fordi børnene kommer først, skal hun nemlig huske på også at prioritere sig selv.

Barslen er fordelt ligeligt

Hendes mand, lægen Jacob Lawaetz, er dog god til at opfordre hende til at gøre netop det. Det kan være at tage til en teaterpremiere, mens han bliver hjemme med de små.

Annonce:

- Men det kræver samtidig, at jeg afgiver noget kontrol og stoler på, at Jacob gør det lige så godt som mig på hjemmefronten. Det har hjulpet, at vi har fordelt barslen næsten ligeligt mellem os, så vi begge to er primære omsorgspersoner for børnene, fortæller Sara Hjort Ditlevsen.

Det er naturligt nok, at ens liv handler meget om børnene, mens de er små, mener hun.

- Men når jeg omvendt vælger mig selv, så bliver jeg gladere og kan give mere til mine børn, lyder det fra skuespilleren.