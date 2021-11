Dansk skuespiller død

Han blev kendt for roller som Sven Svin, Freddy i Barbar Bar, Sheriffen fra Robin Hat og et utal af andre figurer i Wikke & Rasmussens skæve og skøre film- og tv-produktioner.

I et Facebook-opslag fortæller Steen Rasmussen og Michael Wikke nu, at deres mangeårige samarbejdspartner er død.

Hans Henrik Bærentsen (tv.) sammen med Steen Rasmussen og Michael Wikke. Foto: Græsted Film

'Græsted Film & Fjernsyn & Græsted Radio figurer har én ting til fælles: De fik alle sammen et smukt liv, af vores gamle ven Hans Henrik Bærentsen. I går sluttede Hans Henriks eget liv i denne verden, så i dag græder vi, mens vi tænker på alle de dejlige øjeblikke vi fik sammen. Kære Hans, tak for det hele, det var en vidunderlig rejse!', skriver de i opslaget.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Hans Henrik Bærentsens kæreste gennem 20 år, Birgitte Sinding, dødsfaldet.

Hun fortæller, at han har været syg gennem en længere periode og torsdag aften sov ind på hospitalet.

- Han var meget, meget syg, og han tabte kampen her til sidst, fortæller Birgitte Sinding.

'Min store kærlighed'

Birgitte Sinding og Hans Henrik Bærentsen fandt sammen for 20 år tilbage og har boet og levet sammen siden. Derfor efterlader han et stort tomrum, fortæller hun.

- Han var min store kærlighed, og han tog sig også kærligt af min søn, som var voksen, da vi mødtes. Han var også meget afholdt i vennekredsen. Han var en glad, stabil, imødekommende, kærlig og trofast mand, der var til at stole på, siger hun.

Sammen nåede de at skabe adskillige minder, blandt andet fra deres mange fælles rejser.

- Når man ikke har små børn, så kommer man jo meget tæt på hinanden. Så vi har rejst meget sammen og oplevet mangt og meget, fortæller Birgitte Sinding og fortsætter:

- Han vandt faktisk en rejse i en konkurrence i Ekstra Bladet for en del år siden. Spørgsmålet gik på, om der var palmer i Margarita, og der svarede han ja. Og så kom vi 14 dage af sted til Margarita, og det var vores bedste ferie nogensinde. Sådan en stor ting talte vi rigtig tit om i årene efter.

Hans Henrik Bærentsen og Birgitte Sinding fik ingen børn sammen.

Alsidigt talent

Ud over sine mange roller i Wikke & Rasmussen-regi blev Hans Henrik Bærentsen fra 1992 til 1999 kendt som Rasmus Radiomus i DR's 'Godmorgen P3'.

Han havde desuden en aktiv karriere på de skrå brædder, hvor han medvirkede i talrige teaterforestillinger - blandt 'Hodja fra Pjort' og 'Bølle Bob'.

Hans Henrik Bærentsen var også kendt for at have lagt stemme til adskillige tegnefilmsfigurer, i film som 'Monsters, Inc.', 'The Flintstones', 'Prinsessen og frøen', 'Teletubbies' og mange andre.

Han har også indtalt adskillige lydbøger, blandt andre 'Erik Brandts erindringer', 'Junglebogen' og 'Iqbal Farooq'-serien.

Fra det store lærred huskes Bærentsen af mange for sin medvirken i succesfilmen 'Jydekompagniet' fra 1988, hvor han spillede sammen med Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard. I filmen havde han en mindeværdig birolle som guruen Amanda Djii.

