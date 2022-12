Dansk skuespiller er single igen

Det var en lykkelig og nyforelsket Anne Louise Hassing, der i november kunne vise sin nye kæreste frem på den røde løber.

– Vi har en fælles omgangskreds, og så skrev jeg til Anne Louise, fortalte 54-årige Christian til Kendte.dk, som han også fortalte, at han havde to børn fra et tidligere forhold.

Men kærligheden varede ikke ved. I et opslag på Instagram fortæller skuespilleren nemlig, at de to er gået fra hinanden.

'Nogle gange går livet ikke, som man lige havde drømt om. Christian og jeg har besluttet, at vi ikke skal fortsætte rejsen som kærester sammen længere,' skriver hun på det sociale medie.

Anne Louise Hassing gør det klart, at hun ikke ønsker at besvare kommentarer eller spørgsmål omkring bruddet, som hun ikke virker til at fortælle om med sin gode vilje.

'Jeg skriver dette post, da en del af det at være et kendt ansigt jo også er, at der bliver skrevet om ens privatliv i de kulørte blade og på nettet, og det er ikke så længe siden, vi stod sammen på den røde løber til en prisfest, og der blev skrevet en del om det, og ligger en del interviews på nettet, om at vi er kærester,' skriver hun og tilføjer:

'Single igen, og alt er ok, selvom det er hårdt.'

Anne Louise Hassing blev i 2017 skilt fra musikeren Peter Hellemann, som hun har sønnen Mingus på 15 år med.

Året efter fandt hun sammen med Lars Lundsgaard, men i foråret 2021 sluttede det forhold, fortalte skuespilleren for et år siden til B.T.

Anne Louise Hassing medvirkede i 2021 i tv-programmet '12 uger i helvede', hvor en god håndfuld kendte mennesker skulle på en hård kur. Skuespilleren skrumpede 14 centimeter i taljen på de tre måneder.

