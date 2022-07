Dansk skuespiller i chok: Det hele er sort

Fredag morgen blev den 82-årige kunstner og skuespiller Leif Sylvester Petersen vækket på en noget mere dramatisk måde, end han plejer.

Her var der nemlig opstået brand i hans atelier i Frederiksværk, Nordsjælland.

Det skriver B.T.

Til Ekstra Bladet fortæller Leif Sylvester Petersen, at han blev vækket af nogle håndværkere, der havde opdaget, at der kom røg ud fra atelieret.

- Håndværkerne var kørt forbi og kunne se, at der stod flammer ud af bygningen, så de kom ind og bankede på, og så skyndte min kone og jeg os selvfølgelig at ringe til brandvæsenet, siger han og fortsætter:

- De kom efter et kvarter, og så fik de i løbet af en time slukket branden. Jeg er glad for, at håndværkerne reagerede, for havde de ikke gjort det, så var det hele udbrændt. Der var så mange flammer og så meget røgudvikling, siger han.

Det er jeg meget ked af

Ifølge Leif Sylvester Petersen er der mange ting, der umiddelbart er gået tabt i branden. Flere af hans kunstværker ser dog ud til at kunne blive reddet.

- Jeg har været deroppe og kigge. Jeg kan stadig ikke komme ind endnu, fordi det stadig er meget varmt, og der er jo selvfølgelig halvgiftige dampe fra alle de plastikdunke, jeg har haft stående, siger han og fortsætter:

- Men jeg kan se fra vinduerne, at der er flere af malerierne, der stadig er intakte - men dog meget sorte. Så der skal bruges en del tid og penge på at restaurere, og det kommer til at sætte mig flere måneder tilbage i mit arbejde. Hele atelieret er sort. Vægge og alt. Så jeg frygter selvfølgelig tilstanden på malerierne. Især dem, som jeg skal bruge til min udstilling her i oktober.

Brandvæsenet var hurtigt på pletten, efter branden var blevet opdaget. Foto: Local Eyes

En ting er Leif Sylvester Petersen dog særligt ked af at have mistet i branden.

- Jeg kan se, at min bog med glasur-opskrifter (som bruges til malerier, red.) er helt brændt ud. Hele det område, hvor den var, er væk, og den har taget mig meget lang tid at lave, så det er jeg meget ked af, siger Leif Sylvester Petersen, der endnu ikke ved, hvor meget skaderne løber op i rent økonomisk.

Foto: Local Eyes

Rigtig ærgerligt>

Leif Sylvester Petersen fortæller, at brandvæsenet nu har forladt hans matrikel, og at oprydningsarbejdet er i gang.

Ifølge kunstneren har brandvæsenet allerede givet ham en foreløbig forklaring på, hvorfor branden kan være opstået.

- De mener, det er et køleskab, der er kortsluttet, siger han og fortsætter:

- Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt. Men jeg er bare glad for, at der ikke er nogen, der er kommet til skade. Atelieret bliver jo også brugt som gæsteværelse en gang imellem, så det er bare godt, at der ikke var nogle mennesker derinde. Det er trods alt det vigtigste.

Udover at begå sig som kunstner har Leif Sylvester Petersen også gjort sig som skuespiller og har blandt andet medvirket i 'Midt om natten', 'Pusher 2' samt tv-serierne 'Taxa' og 'Rita'.