Dansk skuespiller i sorg: Har mistet sin hustru

Den danske musicalskuespiller Joakim Tranberg gennemgår i øjeblikket en ubeskrivelig sorg.

I et opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov af skuespilleren til at dele, oplyser han, at han har mistet sin kone, Sofie-Mai.

'Mit livs kærlighed og største fighter har endelig fået fred og ro. Sofie-Mai Beckles Graae Tranberg valgte på den mest udramatiske og kærlige måde at få fred den 4. maj 2023 på den ø, hun for første gang i sit liv har følt tryghed, omsorg og kærlighed. Bornholm', skriver han i dødsannoncen, som han har delt på Instagram.

'At du overhovedet har kunnet sprede så meget glæde og omsorg med din historie, går ud over min forstand. Vi ses. Du må bare vente lidt', skriver han videre i opslaget.

I en besked til Ekstra Bladet oplyser Joakim Tranberg, at han lige nu er for ramt af sorgen til at uddybe sit opslag. Årsagen til hustruens død ønsker han ligeledes at holde privat.

Joakim Tranberg er kendt fra flere danske musicals. Blandt andet spillede han i 2017 og 2018 rollen som Rasmus Seebach i musicalen 'Seebach', ligesom han har medvirket i blandt andet 'Elsk mig i nat' og 'Sanne the Musical'.

Sammen med Silas Holst, Kim Ace Nielsen, Teit Samsø og Jeff Schjerlund har Joakim Tranberg desuden for ganske nylig kunnet opleves give den gas i 'The Boyband Tour', hvor de for udsolgte sale har optrådt med de største boyband-hits gennem tiden.

