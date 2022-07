Dansk skuespiller løj for sin bror

Løgnene står i kø i den nye danske Netflix-serie 'Skruk', hvor en fertilitetslæge opbygger et spind af usandheder, da hovedpersonen stjæler sin ekskærestes sæddeponering og bliver gravid.

Rollen som ekskæresten Mathias, der uvidende snart skal være far, bliver spillet af den 38-årige Simon Sears, der tidligere har haft roller i spillefilmen 'Shorta' og DR-serien 'Herrens veje'.

Selvom de store løgne ligger ham fjernt, lærte han tidligt i livet, at de små, hvide løgne kunne være med til at beskytte dem, som han holder af.

- Jeg er virkelig dårlig til at lyve. Jeg har ikke samvittighed til det og kan kun finde ud af det, når det gavner andre.

- Men jeg har tilbageholdt ting for at skåne andre, på den måde kan jeg godt finde på en lille hvid løgn. Det tror jeg er meget naturligt. Det handler også om, hvad og hvem man prøver at beskytte med løgnen.

Simon Sears er opvokset med en storebror, der som treårig blev ramt af en hjerneskade, der har gjort, at han i dag mentalt er på det samme stadie som en elev i 1. klasse.

En hvid løgn tjener bedre

Brorens handicap kan skabe situationer, hvor den hvide løgn tjener ham bedre end sandheden.

- Nogle gange er det federe for ham at få lov at blive i den verden, han synes er fed. Det er ikke altid nødvendigt at fortælle ham, hvordan virkeligheden er.

- Der kan jeg godt finde på at lyve lidt, fortæller skuespilleren.

Virkeligheden bankede dog alligevel på i ungdomslivet, hvor Simon Sears som 18-årig begyndte at gå i byen med venner og ofte tog sin bror med.

- Mens jeg var i byen, sad min bror og kiggede på mig og havde aldrig selv haft en kæreste. Det var utrolig hårdt for min bror at vokse op og se mig leve det liv, som han selv drømte om.

- Jeg havde heller ikke altid lyst til at være babysitter, men det var simpelthen for hårdt at efterlade ham hjemme, siger han.