Dansk skuespiller ramt af kræft to gange på et år

Solbjørg Højfeldt er blevet behandlet for to kræftsygdomme på ganske kort tid

Den danske skuespillerinde Solbjørg Højfeldt blev sidste år ramt af kræft. Ikke bare én, men hele to gange.

Sidste år gik skuespillerinden til lægen for at få tjekket et modermærke, som hun følte, der var noget galt med. Det viste sig, at hun havde ret i sin dårlige fornemmelse.

Modermærket havde nemlig udviklet sig til modermærkekræft, og hun blev derfor hurtigt opereret og fik fjernet fem centimeter af huden omkring modermærket, der sad på låret.

Det fortæller hun i et stort interview med Alt for damerne.

Knapt kunne Solbjørg Højfeldt dog nå at ånde lettet op over, at kræften var væk, før hun fik en blødning fra underlivet.

Den 74-årige skuespiller blev herefter tjekket hos en gynækolog, og efter en vævsprøve stod det klart, at hun også havde en tumor i livmoderen, og at der også var tale om kræft.

Solbjørh Højfeldt er gift med skuespiller Henning Jensen. Her ses de sammen til Lauritzenprisen i 2019. Foto: Jonas Olufson

Fjernet underlivet

Det kom et stort chok for skuespillerinden, der i september sidste år derfor lod lægerne på Rigshospitalet fjerne sit underliv.

For at være sikker på, at kræften ikke havde spredt sig yderligere, ville lægerne gerne fjerne alle lymfeknuderne i hendes bughule, men det valgte skuespillerinden, der er gift med skuespiller Henning Jensen, at sige nej til.

- Jeg havde en uge, hvor jeg var helt ude af mig selv og tænkte: Det vil jeg ikke. Og så begyndte jeg at søge på nettet. Don’t. Ever. Do. That! Jeg så en masse frygtelige ting med folk, der hævede helt op efter sådan en operation. Det er jo hele ens rensesystem til benene, der forsvinder, når man fjerner lymfekirtlerne der, siger Solbjørg Højfeldt til Alt for damerne og fortæller, at en sådan operation ville have betydet et farvel til hendes arbejdsliv.

Siden har skuespilleren dog fået gode nyheder. En CT-scanning har nemlig vist, at kræften ikke har spredt sig. Dog kan hun de næste år se frem til at skulle gå til regelmæssige kontroller, så lægerne kan sikre sig, at kræften ikke vender tilbage.

Samtidig har sygdommen gjort, at skuespilleren tager nye forholdsregler og blandt andet undgår solen så meget som muligt, da lægerne har forklaret hende, at hun er disponeret for modermærkekræft.

Højfeldt er blandt andet kendt fra film som 'Zappa', 'Drengene fra Sankt Petri' og 'Brødre' samt tv-serier som 'Riget' og 'Taxa'.