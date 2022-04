Dansk skuespillerinde død

Helle Fastrup er død i en alder af 70 år efter at have tabt kampen mod kræft

Den danske skuespillerinde Helle Fastrup er gået bort 15. april på Diakonissestiftelsens Hospice efter kort tids sygdom af kræft. Hun blev 70 år.

Det bekræfter multikunstneren Troels Trier og hans datter, Rosa Trier, der er nær veninde af den afdøde, over for Ekstra Bladet.

'Min veninde og samarbejdspartner Helle Fastrup er død efter kort tids sygdom. Jeg er sønderknust, men jeg ved samtidig, at hun var så utrolig syg af aggressiv kræft, at det måtte blive det store endelige farvel,' skriver Rosa Trier i et opslag på Facebook, hvor hun mindes sin veninde.

'Nu har hun fået fred. Her er hun fotograferet nytårsaften af sin elskede Frank, som jeg allerhelst vil huske hende: Altid med et stort smil og den dejligste latter. Og bag smilet, dyb alvor,' lyder det videre i billedteksten til en storsmilende Helle Fastrup.

Rosa Trier skriver i en besked til Ekstra Bladet, at hun har kendt Helle Fastrup, siden hun var barn. Og at hun elsker hende, som man elsker sin familie.

'Vi aftalte, at vi var i 'bølgepapfamilie' og kaldte hinanden for lillepap og storepap. Hun var selvfølgelig storepap, selvom hun altid blev kaldt lille-Helle,' forklarer Rosa Trier.

Her ses Helle Fastrup (tv) sammen med Eric Clausen og den århusianske sanger Bodil Ove i 1984. Foto: Torben Stroyer

Helle Fastrup var aktiv i kunstnerkollektivet Røde Mor, som Troels Trier har været med til at grundlægge i 1969. De to har også skrevet og opført revyer sammen, ligesom de de har været på Danmarksturné sammen med Røde Mor Rockshow i 2006.

Fastrup fik Bodilprisen for bedste kvindelige birolle i 1981 for sin rolle som Laila i filmen 'Cirkus Casablanca'. Derudover har hun spillet med i 'Den kroniske uskyld' og 'Ledsaget udgang'.

Skuespiller Leif Sylvester Petersen, der har spillet sammen med Helle Fastrup i filmen 'Cirkus Casablanca', er også blandt dem, der er kede af Fastrups dødsfald.

- Jeg kommer til at savne hende enorm meget. Hun var et et livsstykke. Vi har kendt hinanden i mange år, lige fra 'Cirkus Casablanca' filmen og indtil nu, siger han til Ekstra Bladet.