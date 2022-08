Dansk skuespillerinde gravid

Mens nogle måske har spenderet sommeren på ferie i udlandet eller herhjemme med praktiske projekter, har Beate Bille brugt den på at gro en baby.

Det skriver hun på Instagram, hvor hun på to billeder af sin spirende babybule afslører, at hun er gravid med sit tredje barn.

- Vi kan ikke vente med at møde dig, lyder det fra den 45-årige skuespillerinde.

Sammen med sin mand, den 46-årige filmfotograf Magnus Jønck, har Beate Bille i forvejen datteren Fernanda på 12 år og sønnen Hector på 7 år.

Kærlighed ved første blik

Parret mødte hinanden gennem fælles venner, og det var kærlighed ved første blik. Der begyndte drømmen om at stifte familie også, har Beate Bille siden fortalt i Alt for damerne.

Mødet med ham rystede hele hendes verden og syn på, hvordan kærlighed og tosomhed kan og bør være, lød det fra hende i interviewet.

- Jeg kunne være mig selv fra starten med ham. Den kemi og lethed havde jeg aldrig prøvet før, sagde hun blandt andet til magasinet.

- Da jeg var yngre, faldt jeg for nogle mænd, som udadtil spillede meget med musklerne, men havde dårligt selvværd. I dag synes jeg, at jeg har fundet en mand, som har et ret godt selvværd, og som er nuanceret, begavet og afslappet, sagde hun videre i Alt for damerne.

Tredje gang

I 2013 giftede Beate Bille og Magnus Jønck sig i Garnisonskirken i København. Dengang havde de kun deres første barn, Fernanda.

Siden er Hector kommet til verden, og snart indtager Beate Bille så sit livs rolle som mor for tredje gang.

Beate Bille, der er datter af skuespilleren Joen Bille og kunsthistorikeren Bente Scavenius, fik sit gennembrud i Per Fly-filmen 'Drabet' fra 2005.

Hun har også haft roller i komedien 'Blå mænd', Afdeling Q-thrilleren 'Fasandræberne' og i den svenske krimiseriesucces 'Wallander'.