Dansk skuespillerinde: Han er en ægte stjerne

I 'Smagen af sult' indtager den 35-årige skuespillerinde rollen som Maggie og står over for Nikolaj Coster-Waldau, som spiller hendes mand og professionelle forretningspartner i filmen.

Sammen åbner de gourmetrestauranten Malus og drømmer indædt om at fuldende ambitionerne med en af de eftertragtede michelinstjerner. Men i deres umættelige passion glemmer de, at livets måltider ikke er gratis.

Og det får bedraget og begæret til at eksplodere.

- Det er nogle voldsomme scener mange af dem. Og det kræver, at man kender hinanden rigtigt godt, så vi brugte rigtigt meget tid sammen i indspilningsperioden, fortæller Katrine Greis-Rosenthal.

- Jeg har ikke spillet sammen med Nikolaj før. Men vi havde et virkelig dejligt samarbejde, og der var gensidig tillid hele vejen igennem. Nikolaj er super professionel og solid at spille overfor. Og så er han helt ukrukket og nede på jorden. Det er det, der gør ham til en ægte stjerne i mine øjne.

Vi forstår hinanden

Privat er Katrine Greis-Rosenthal gift med kollegaen Martin Greis-Rosenthal.

Ligesom Carsten og Maggie i 'Smagen af sult' er hun og gemalen også i samme branche. Men ambitionerne skal ikke kvæle kærligheden.

- Der kan selvfølgelig være lavpraktiske ulemper indimellem. Lige i øjeblikket er min mand i Berlin på optagelser, og jeg filmer på en stor DR-produktion i København, så der er ret travlt i øjeblikket. Men jeg vil vove at påstå, at det helt klart mest er en stor fordel at være i samme branche, siger Katrine Greis-Rosenthal og fortsætter:

- Vi forstår hinandens arbejde og kan hjælpe hinanden med det. Vi ved, hvad det vil sige at være på set, hvor meget det kræver, og hvor intenst det er fysisk og mentalt.

Det er dejligt

Det gjaldt også under optagelserne af ”Smagen af sult”.

- Jeg vil ikke sige, at jeg lærer noget, for filmen giver ikke noget facit for, hvad der er det rigtige i livet, men jeg går i hvert fald hjem og reflekterer over tematikkerne, værdierne og livsvilkårene: Kan vi få det hele på en gang? Vil vi det hele på en gang? Og er det egentlig det rigtige for os?, siger hun.

- Der har været scener, som har rørt mig helt vildt, og hvor jeg har givet min mand et ekstra kram og mine børn et ekstra knus, når jeg er kommet hjem. Jeg synes kun, det er dejligt, hvis man kan mærke det, man laver og ikke bare er en kold fisk.

'Smagen af sult' kan ses i biograferne landet over.

