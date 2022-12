Dansk skuespillerinde: Mor for tredje gang

Mens nogle måske har spenderet sommeren på ferie i udlandet eller herhjemme med praktiske projekter, har Beate Bille brugt den på at gro en baby.

Det skrev hun på Instagram i august, da hun på et billede af sin spirende babybule afslørede, at hun var gravid.

Nu er den lille ny kommet til verden, så familien nu består af fem.

- Han er så fin og sød, og vi er alle topforelskede i ham, jubler Beate Bille i et opslag på Instagram.

Sammen med sin mand, den 46-årige filmfotograf Magnus Jønck, har den 46-årige skuespillerinde også datteren Fernanda på 12 år og sønnen Hector på 7 år.

Parret mødte hinanden gennem fælles venner for 15 år siden. Det var kærlighed ved første blik, og der begyndte drømmen om at stifte familie også, har Beate Bille siden fortalt i Alt for damerne.

Mødet med Magnus Jønck rystede hele hendes verden og syn på, hvordan kærlighed og tosomhed kan og bør være, lød det fra hende i interviewet.

- Jeg kunne være mig selv fra starten med ham. Den kemi og lethed havde jeg aldrig prøvet før, sagde Beate Bille blandt andet til magasinet.

I 2013 giftede Beate Bille og Magnus Jønck sig i Garnisonskirken i København. Dengang havde de kun deres første barn, Fernanda.

Siden er Hector og nu den lille ny kommet til verden.

Det er et længe ventet ønskebarn.

Parret prøvede flere gange at udvide familien for nogle år siden, men mistede fostret kort inde i graviditeterne.

Som 45-årig blev Beate Bille gravid igen til sin egen store overraskelse, og nu er den lille ny så kommet til verden.

Beate Bille, der er datter af skuespilleren Joen Bille og kunsthistorikeren Bente Scavenius, fik sit gennembrud i Per Fly-filmen 'Drabet' fra 2005.

Hun har også haft roller i komedien 'Blå mænd', Afdeling Q-thrilleren 'Fasandræberne' og i den svenske krimiseriesucces 'Wallander'.