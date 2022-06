Dansk skuespillerpar gifter sig igen

Pinsen har været uforglemmelig for det danske skuespillerpar Thomas Voss og Julie Agnete Vang.

Søndag den 5. juni giftede de sig - igen.

Det afslører brudeparret på Instagram.

- Vi tudede, og vi grinede, da vi endelig efter flere års venten under den smukkeste pinsesol i søndags fik lov at fejre vores kærlighed med dem, vi elsker, skriver Julie Agnete Vang i opslaget, hvor hun har delt flere billeder fra den store dag.

Parret blev faktisk allerede gift på rådhuset i 2017, afslørede Julie Agnete Vang over for Se og Hør i 2020.

- Vi tænkte, det kunne være meget praktisk. Og så tog jeg på arbejde, og han købte bleer bagefter. Så det var helt perfekt almindeligt. Men i takt med at vi også har tænkt lidt mere over det, mangler vi sgu den der kærlighedsfest, sagde hun dengang til ugebladet.

Den kom så i pinsen.

38-årige Julie Agnete Vang og 44-årige Thomas Voss har dannet par siden 2013 og blev i 2015 forældre til datteren Eva My.

Thomas Voss har tidligere været gift med kagekendissen og bagedyst-vinderen Anne Mette Voss, som han har to sønner med.

Julie Agnete Vang er kendt fra 'Borgen', 'Live fra Bremen' og for en reklame for en norsk bank, hvor hun spillede over for superstjernen George Clooney.

Thomas Voss har tidligere haft hovedrollen i komedien 'Julefrokosten' og medvirket i film som 'Flammen & citronen' og 'Blå mænd'.