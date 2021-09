Dansk skuespillerpar i dyb sorg

Skuespillerparret Martin Miehe-Renard og Karin Jagd har mistet deres søn Oliver.

Det oplyser Karin Jagd i et opslag på Facebook, hvor hun samtidig frabeder sig, at pressen tager kontakt til familien i den svære tid.

'Vi skriver for at meddele, at vi har mistet vores elskede søn og bror: Oliver Louis Jagd Miehe-Renard, d 11/9-2021. Vi er knust af sorg,' lyder det i opslaget.

Oliver Miehe-Renard var 31 år gammel, og dødsårsagen er ikke oplyst.

I kommentarsporet til Facebook-opslaget vælter det ind med kondolencer til familien.

Her har blandt andre skuespillerne Charlotte Fich, Rosalinde Mynster og Benedikte Hansen udtrykt deres medfølelse med familien.

Oliver Miehe-Renard var ikke skuespiller som sine forældre, men havde alligevel et par tv-optrædener bag sig. Han medvirkede i 2009 i tv-serien 'Lulu & Leon' og i 1997 i julekalenderen 'Alletiders julemand'.

Martin Miehe-Renard og Karin Jagd blev gift i 1993. Foruden Oliver har de sammen sønnen Malthe og datteren Sally.