Dansk skuespillerpar overrasker: Skal giftes

Om ikke så længe ringer bryllupsklokkerne for skuespillerne Cecilie Stenspil, 42, og Troels Lyby, 55, der har dannet par siden 2012.

Der er ellers gået særdeles stille med dørene hos skuespillerparret, som har været forlovet i næsten tre år, lyder den overraskende udmelding.

Det afslører Cecilie Stenspil i et opslag på sin Instagram-profil:

'En smuk sommeraften for snart 3 år siden fik du mit ja og den 28. maj siger vi det højt for verden. Størst af alt er kærligheden,' skriver hun til et sort/hvidt billede af en funklende forlovelsesring.

Troels Lyby har ligeledes delt et Instagram-opslag med samme billede, hvor han fortæller om frieriet:

'En sommeraften for snart tre år siden kunne jeg lettet åbne en flaske champagne. Hun sagde ja. Og nu endelig, efter coronaens hærgen er det tid til at feste d. 28/5. Tak Cecilie. Ufatteligt heldige mig.'

Parret har ikke offentliggjort deres forlovelse indtil nu, hvor de står klar med en bryllupsdato. Foto: Jakob Jørgensen

Sådan mødte de hinanden

De to mødte hinanden i 2012, hvor de spillede ægtepar i musicalen 'Next to normal' på Nørrebro Teater.

Siden blev Cecilie Stenspil og Troels Lyby kærester, og i dag er de forældre til Samuel på tre og Ellinor på halvandet år.

Troels Lyby har også to voksne børn fra et tidligere ægteskab. Skuespilleren er kendt fra en lang række af roller på det hvide lærred, herunder de populære 'Klassefesten'-film.

Cecilie Stenspil har længe været aktiv inden for teaterverden, men hun er bedst kendt for sin rolle i TV 2's 'Badehotellet'.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra det kommende ægtepar, men det har i skrivende stund ikke været muligt.