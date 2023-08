Dansk stjerne afslører misbrug og svigt

Normalt kender man hende fra bokseringen, hvor hun har vundet store titler og bælter eller fra hendes deltagelse i TV 2-programmet 'Korpset'.

Dina Thorslund er kendt som en hårdhudet kvinde, men i et nyt interview med Sport Live fortæller hun åbent om en barsk barndom:

- Jeg har nogle superdejlige forældre. Jeg har aldrig været i tvivl om, at de har elsket mig, men jeg tror blandt andet ikke, at min mor har haft det store overskud til være den bedste mor, hun kunne være. Det er ikke et bevidst valg, for hun har gjort det bedste, hun kunne gøre, fortæller hun til Sport Live.

Mor blev for fuld

Bokseren fortæller videre om en barndom præget af misbrug, hvor hun stod i situationer, som hun aldrig ville byde sin egen søn:

- Jeg har et minde, hvor vi er hos min mors veninde. Min mor er meget fuld og kravler og kaster op. Hun beder mig om at ringe til min far, for at han skal hente os.

Annonce:

Hun fortæller videre, at hun ringer til sin far som tager telefonen og er rasende. Selvom Dina Thorslund var et barn, vidste hun godt, at det ikke var hende, som faren var sur på. Det var møntet på moren, men han ville alligevel ikke hente dem.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Dina Thorslund har kæmpet ved flere mesterskaber. Foto: Claus Bonnerup

- Jeg kan faktisk ikke huske, hvad der skete derfra. Det er bare det billede, jeg har; at det er ikke noget som børn skal opleve. Det gør noget følelsesmæssigt ved en, når man har levet og vokset op i sådan noget.

Kæmper om tre VM-titler

Dina Thorslund skal i ringen igen 1. september. Her skal hun bokse om verdensmesterskabet i Holstebro mod mexicanske Yulihan Luna Avila. Det er karrierens største kamp, hvor hele tre bælter er på spil.

Ud over danskerens VM-bælte fra forbundet WBO, så vil Yulihan Luna Avilas VM-bælte fra forbundet WBC også være på spil.

Og da de to boksere er nummer et og to på boksemagasinets The Rings rangliste over verdens bedste kvindelige boksere i bantamvægt, så får vinderen også The Rings æresbælte.

Kampen bliver vist på Sport Live.