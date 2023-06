Dansk stjerne er tilbage: - Man har altid lidt betænkeligheder

Efter tre års fravær fra dansk film er Roland Møller tilbage på biograflærredet.

Den prisvindende skuespiller indtager en af de bærende roller i den psykologiske thriller 'Englemageren'.

- Det er rart at komme hjem til noget jordnært - og så også på ens modersmål, siger den fynskfødte filmstjerne, og ophavet fornægter sig ikke.

De seneste år har man ellers hovedsageligt kunnet høre ham på engelsk - blandt andet i BBC-dramaserien 'The North Water' over for superstjernen Colin Farrell og i en dobbeltrolle i en af de dyreste produktioner nogensinde, Amazon Prime Video-thrillerserien 'Citadel'.

- Først var jeg rigtig, rigtig glad for tilbuddet, og da jeg fandt ud af, at det ikke var den sædvanlige skurkerolle, blev jeg endnu mere glad. Og så blev jeg nervøs, fortæller Roland Møller om 'Englemageren'.

- Man vil jo gerne gengælde den tillid, der er blevet vist. Og man vil jo gerne have, at de har ret i det, de ser, når det er noget, man har kæmpet for og stadigvæk går rundt og slås lidt med.

"Englemageren" centrerer sig om kriminalbetjenten Laura, der vender tilbage på job efter en fødselsdepression i jagten på en seriemorder, der straffer unge kvinder. Kvinder, som Laura har et traume til fælles med. Roland Møller spiller hendes makker, Jesper. (PR-foto). Foto: SF Studios/PR-foto/Free

Det rå udtryk og den danske accent har gjort den 51-årige skuespiller til en international filmfavorit i skurkegenren.

- Man kan sige, at jeg heldigvis er gået fra at være en sørgelig pimp i 'Nordvest' til at være sådan en, der truer verdensfreden - jeg tror, man kalder det superskurk, konstaterer den danske superstjerne.

- Så i det mindste har jeg bevæget mig opad inden for skurkerollen, siger han med et grin.

Roland Møller har formået at vende sin fortid til sin nutid og sin fremtid og har venner på begge sider af hegnet, som han beskriver det, og det henter han inspiration fra, når han former sine karakterer.

Det er således ikke nogen hemmelighed, at Roland Møller sammenlagt har siddet i fængsel i mere end fire år - vold, fangeflugter og hash for at nævne nogle af dommene.

Foruden Roland Møller har "Englemageren" Julie R. Ølgaard, Christopher Læssø, Stine Stengade, Niels Anders Thorn, Andrea Vagn Jensen, Neel Rønholt, Kristian Halken og Marc Harpsøe på rollelisten. (PR-foto). Foto: SF Studios/PR-foto/Free

I 'Englemageren' spiller han derimod en regelret efterforsker med etikken intakt - den diametrale modsætning af en superskurk.

- Man har altid lidt betænkeligheder, når man får præsenteret et projekt, det er klart. Men jeg var meget glad for, at det ikke var den sædvanlige stereotype rolle, jeg blev tilbudt. Så i og for sig var jeg sådan set klar med det samme. Men jeg har jo også et team omkring mig, som jeg skal overbevise nogle gange, siger Roland Møller.

Uden at spoile for meget får Roland Møller foldet store dele af følelsesregistret ud, og det udfordrede den autodidakte skuespiller.

- At græde på film har altid været en af de store udfordringer. Jeg synes, det er meget svært, lyder det fra Roland Møller.

- Der er nogle, der siger, at man bare skal tænke på noget sørgeligt. Men det fungerer ikke for mig.