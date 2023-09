Dansk stjerne får helt særlig hæder

Hollywood har deres verdensberømte Walk of Fame, hvor kendte skuespillere og andre store entertainere gennem tiden har fået deres navn på en stjerne i fliserne i fortovet.

I København findes konceptet også - om end i noget mindre målestok.

Nærmere betegnet på Frederiksberg Allé. Her kaldes det Teaterflisen, og hvert år afholdes en afstemning, hvor danskerne kan stemme på den skuespiller, skuespillerinde eller person inden for showbiz, de mener bør have en flise.

I år faldt valget på Lise Baastrup, der fredag fik 'overrakt' hæderen ved en ceremoni på Frederiksberg Allé.

Det skriver Se og Hør.

- Nu kan mine egne døtre gå hen og trampe på både farmor og mor. Når jeg selv går på Frederiksberg Allé, så kigger jeg på alle teaterfliserne, og jeg kender jo dem alle sammen, siger Lise Baastrup til ugebladet.

Her henviser hun til sin svigermor, Lisbet Dahl, der er en af de tidligere modtagere af samme hæder.

Det skete tilbage i 2011.

Sådan ser Hollywood Walk of Fame ud på Hollywood Boulevard i Los Angeles. Foto: Thomas Borberg/POLFOTO

Baastrup betoner over for ugebladet, at prisen betyder 'uendelig meget' for hende, fordi det er folket, der stemmer. Teaterflisen har således tilnavnet 'folkets pris'.

Den blev uddelt første gang i 1997 og sker på baggrund af det forudgående års skuespilpræstationer.

Prisen uddeles til en af landets bedste og mest populære personer på de skrå brædder, det store lærred eller ’bag skærmen’, og vinderen modtager sin egen flise med navn og portræt tegnet af Jens Hage overført i bronze i en granitflise.

Flisen nedlægges på det, der i folkemunde kaldes 'Danmarks Walk of Fame', og vinderen får 25.000 gode danske kroner at lune sig på.

Blandt tidligere vindere er Preben Kristensen, Mick Øgendal, Trine Dyrholm, Pilou Asbæk, Bodil Jørgensen og Mads Mikkelsen.

